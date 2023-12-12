https://ria.ru/20231212/putin-1915336496.html
Путин прокомментировал неучастие Запада в мероприятиях, организованных КС
Путин прокомментировал неучастие Запада в мероприятиях, организованных КС - РИА Новости, 12.12.2023
Путин прокомментировал неучастие Запада в мероприятиях, организованных КС
Президент России Владимир Путин, говоря о неучастии Запада в международных мероприятиях, организованных КС РФ, заявил, что у них много своих проблем, и когда... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:47
2023-12-12T15:47
2023-12-12T16:00
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о неучастии Запада в международных мероприятиях, организованных КС РФ, заявил, что у них много своих проблем, и когда они с ними справятся, они возобновят участие."У них много своих проблем. Когда с ними справятся, они тоже будут. Уверен, возобновят свое участие", - сказал он на встрече с судьями Конституционного суда.Путин назвал отрадным то, что Конституционный суд вернулся к практике проведения международных мероприятий, конференций.
https://ria.ru/20231210/rossiya-1914900758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Путин прокомментировал неучастие Запада в мероприятиях, организованных КС
Путин рассказал, когда Запад возобновит участие в проектах, организованных КС
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о неучастии Запада в международных мероприятиях, организованных КС РФ, заявил, что у них много своих проблем, и когда они с ними справятся, они возобновят участие.
"У них много своих проблем. Когда с ними справятся, они тоже будут. Уверен, возобновят свое участие", - сказал он на встрече с судьями Конституционного суда.
Путин назвал отрадным то, что Конституционный суд вернулся к практике проведения международных мероприятий, конференций.
У Запада никогда не получится раздавить Россию, заявил Путин