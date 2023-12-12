https://ria.ru/20231212/putin-1915336496.html

Путин прокомментировал неучастие Запада в мероприятиях, организованных КС

Путин прокомментировал неучастие Запада в мероприятиях, организованных КС - РИА Новости, 12.12.2023

Путин прокомментировал неучастие Запада в мероприятиях, организованных КС

Президент России Владимир Путин, говоря о неучастии Запада в международных мероприятиях, организованных КС РФ, заявил, что у них много своих проблем, и когда... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:47

2023-12-12T15:47

2023-12-12T16:00

россия

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915330142_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_23df1b96bf68e0718924c57b56a8e17e.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о неучастии Запада в международных мероприятиях, организованных КС РФ, заявил, что у них много своих проблем, и когда они с ними справятся, они возобновят участие."У них много своих проблем. Когда с ними справятся, они тоже будут. Уверен, возобновят свое участие", - сказал он на встрече с судьями Конституционного суда.Путин назвал отрадным то, что Конституционный суд вернулся к практике проведения международных мероприятий, конференций.

https://ria.ru/20231210/rossiya-1914900758.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, в мире