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Путин прокомментировал неучастие Запада в мероприятиях, организованных КС - РИА Новости, 12.12.2023
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15:47 12.12.2023 (обновлено: 16:00 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/putin-1915336496.html
Путин прокомментировал неучастие Запада в мероприятиях, организованных КС
Путин прокомментировал неучастие Запада в мероприятиях, организованных КС - РИА Новости, 12.12.2023
Путин прокомментировал неучастие Запада в мероприятиях, организованных КС
Президент России Владимир Путин, говоря о неучастии Запада в международных мероприятиях, организованных КС РФ, заявил, что у них много своих проблем, и когда... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:47
2023-12-12T16:00
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о неучастии Запада в международных мероприятиях, организованных КС РФ, заявил, что у них много своих проблем, и когда они с ними справятся, они возобновят участие."У них много своих проблем. Когда с ними справятся, они тоже будут. Уверен, возобновят свое участие", - сказал он на встрече с судьями Конституционного суда.Путин назвал отрадным то, что Конституционный суд вернулся к практике проведения международных мероприятий, конференций.
https://ria.ru/20231210/rossiya-1914900758.html
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Путин прокомментировал неучастие Запада в мероприятиях, организованных КС

Путин рассказал, когда Запад возобновит участие в проектах, организованных КС

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с судьями Конституционного суда
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с судьями Конституционного суда - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с судьями Конституционного суда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о неучастии Запада в международных мероприятиях, организованных КС РФ, заявил, что у них много своих проблем, и когда они с ними справятся, они возобновят участие.
"У них много своих проблем. Когда с ними справятся, они тоже будут. Уверен, возобновят свое участие", - сказал он на встрече с судьями Конституционного суда.
Путин назвал отрадным то, что Конституционный суд вернулся к практике проведения международных мероприятий, конференций.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
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10 декабря, 11:23
 
РоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
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