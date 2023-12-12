https://ria.ru/20231212/putin-1915284366.html

Путин подписал закон об УДО для женщин с детьми до четырех лет

Путин подписал закон об УДО для женщин с детьми до четырех лет - РИА Новости, 12.12.2023

Путин подписал закон об УДО для женщин с детьми до четырех лет

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий применять механизм условно-досрочного освобождения для женщин, осужденных за... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:52

2023-12-12T12:52

2023-12-12T12:55

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий применять механизм условно-досрочного освобождения для женщин, осужденных за преступления небольшой тяжести, имеющих ребенка в возрасте до четырех лет, а не трех. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно прежним нормам, условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденной беременной женщиной или женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в доме ребенка исправительного учреждения, не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести. Новой редакцией закона устанавливается, что УДО может быть применено в отношении женщины, имеющей ребенка в возрасте до четырех лет. Этот документ создает более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства, поспособствует сохранению родственных связей отбывающих наказание в виде лишения свободы осужденных женщин, а также снижению числа женщин, содержащихся в местах лишения свободы совместно с детьми.

https://ria.ru/20231206/amnistiya-1914157893.html

https://ria.ru/20170111/1485522851.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин