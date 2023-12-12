https://ria.ru/20231212/putin-1915284366.html
Путин подписал закон об УДО для женщин с детьми до четырех лет
Путин подписал закон об УДО для женщин с детьми до четырех лет - РИА Новости, 12.12.2023
Путин подписал закон об УДО для женщин с детьми до четырех лет
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий применять механизм условно-досрочного освобождения для женщин, осужденных за... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:52
2023-12-12T12:52
2023-12-12T12:55
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий применять механизм условно-досрочного освобождения для женщин, осужденных за преступления небольшой тяжести, имеющих ребенка в возрасте до четырех лет, а не трех. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно прежним нормам, условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденной беременной женщиной или женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в доме ребенка исправительного учреждения, не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести. Новой редакцией закона устанавливается, что УДО может быть применено в отношении женщины, имеющей ребенка в возрасте до четырех лет. Этот документ создает более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства, поспособствует сохранению родственных связей отбывающих наказание в виде лишения свободы осужденных женщин, а также снижению числа женщин, содержащихся в местах лишения свободы совместно с детьми.
https://ria.ru/20231206/amnistiya-1914157893.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон об УДО для женщин с детьми до четырех лет
Путин подписал закон, разрешающий УДО для женщин с детьми до четырех лет
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий применять механизм условно-досрочного освобождения для женщин, осужденных за преступления небольшой тяжести, имеющих ребенка в возрасте до четырех лет, а не трех. Соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Согласно прежним нормам, условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденной беременной женщиной или женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в доме ребенка исправительного учреждения, не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести.
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Новой редакцией закона устанавливается, что УДО может быть применено в отношении женщины, имеющей ребенка в возрасте до четырех лет.
Этот документ создает более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства, поспособствует сохранению родственных связей отбывающих наказание в виде лишения свободы осужденных женщин, а также снижению числа женщин, содержащихся в местах лишения свободы совместно с детьми.
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