https://ria.ru/20231212/putin-1915264175.html
Путин ратифицировал конвенцию стран СНГ о передаче исполнения наказаний
Путин ратифицировал конвенцию стран СНГ о передаче исполнения наказаний - РИА Новости, 12.12.2023
Путин ратифицировал конвенцию стран СНГ о передаче исполнения наказаний
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации конвенции стран СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы,... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:02
2023-12-12T12:02
2023-12-12T12:02
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации конвенции стран СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Конвенцией предполагается регулирование мер уголовно-правового характера, не связанных с лишением свободы, конвенция не применяется к вопросам, связанным с исполнением судебных решений об установлении принудительных мер медицинского характера, а также приговоров, которыми в качестве наказания определены штраф или другие имущественные наказания и конфискация. "Осужденный или его законный представитель может обратиться с ходатайством о передаче исполнения наказания к государству назначения наказания или государству исполнения наказания", - говорится в тексте конвенции. Конвенцией установлено, что компетентный орган страны на основании ходатайства осужденного обращается с запросом о передаче исполнения наказания к органу другой страны. Предусматриваются основания для отказа в передаче, в том числе, когда наказание не считается преступлением в государстве, гражданином которого является осужденный. Основанием для отказа в передаче исполнения наказания также является отсутствие контроля за условно осужденным и за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания в соответствии с национальным законодательством государства, гражданином которого является осужденный. "Передача исполнения наказания государству исполнения наказания лишает государство назначения наказания полномочий, касающихся исполнения оставшейся неотбытой части наказания, не связанного с лишением свободы, и (или) меры уголовно-правового характера, назначенных осужденному", - говорится в конвенции. В конвенции также указано, что помилование и амнистия лица, в отношении которого вынесено решение о признании и исполнении судебного решения, осуществляются как страной назначения наказания, так и страной исполнения наказания в соответствии со своим законодательством.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, снг, политика
Россия, Владимир Путин, СНГ, Политика
Путин ратифицировал конвенцию стран СНГ о передаче исполнения наказаний
Путин ратифицировал конвенцию стран СНГ о наказаниях, не связанных с заключением
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации конвенции стран СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Конвенцией предполагается регулирование мер уголовно-правового характера, не связанных с лишением свободы, конвенция не применяется к вопросам, связанным с исполнением судебных решений об установлении принудительных мер медицинского характера, а также приговоров, которыми в качестве наказания определены штраф или другие имущественные наказания и конфискация.
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"Осужденный или его законный представитель может обратиться с ходатайством о передаче исполнения наказания к государству назначения наказания или государству исполнения наказания", - говорится в тексте конвенции.
Конвенцией установлено, что компетентный орган страны на основании ходатайства осужденного обращается с запросом о передаче исполнения наказания к органу другой страны.
Предусматриваются основания для отказа в передаче, в том числе, когда наказание не считается преступлением в государстве, гражданином которого является осужденный. Основанием для отказа в передаче исполнения наказания также является отсутствие контроля за условно осужденным и за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания в соответствии с национальным законодательством государства, гражданином которого является осужденный.
"Передача исполнения наказания государству исполнения наказания лишает государство назначения наказания полномочий, касающихся исполнения оставшейся неотбытой части наказания, не связанного с лишением свободы, и (или) меры уголовно-правового характера, назначенных осужденному", - говорится в конвенции.
В конвенции также указано, что помилование и амнистия лица, в отношении которого вынесено решение о признании и исполнении судебного решения, осуществляются как страной назначения наказания, так и страной исполнения наказания в соответствии со своим законодательством.
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