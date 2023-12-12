https://ria.ru/20231212/promzony_moskvy-1915285746.html

Бочкарев рассказал о редевелопменте бывших промзон Москвы

Бочкарев рассказал о редевелопменте бывших промзон Москвы - РИА Новости, 12.12.2023

Бочкарев рассказал о редевелопменте бывших промзон Москвы

Почти 40 миллионов квадратных метров недвижимости возвели за десять лет в ходе реорганизации бывших промзон в Москве, сообщил заммэра столицы по строительству... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:57

2023-12-12T12:57

2023-12-12T13:07

андрей бочкарев

москва

стройкомплекс москвы

промзоны

редевелопмент

недвижимость

строительство

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МОСКВА, 12 дек - РИА Недвижимость. Почти 40 миллионов квадратных метров недвижимости возвели за десять лет в ходе реорганизации бывших промзон в Москве, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "С 2013 года в бывших промзонах введено в эксплуатацию более 38,4 миллиона квадратных метров недвижимости - 1115 объектов. Это 40% всей недвижимости, построенной в городе за последние десять лет, что свидетельствует об инвестиционной привлекательности данных территорий и грамотно выбранном градостроительном векторе развития Москвы в целом", - цитирует заммэра пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам Бочкарева, построено 534 жилых объекта, включая многофункциональные комплексы, общей площадью более 29,8 миллиона "квадратов". Инвесторы также возвели в бывших промзонах 105 объектов социальной инфраструктуры, 162 объекта административно-делового и торгово-бытового назначения, 251 - коммунального назначения, а также 63 промышленно-производственных объекта и объекта научной деятельности, добавляется в сообщении. В нем также напоминается, что с 2020 года в Москве реализуется программа комплексного развития территорий, которая стала инструментом реорганизации бывших промзон. Всего по программе планируется преобразовать 188 участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий столицы. На их месте возведут более 35 миллионов квадратных метров недвижимости. В настоящий момент в активной стадии реализации находятся 50 проектов. Инвесторы и назначенные городом операторы уже проводят редевелопмент 26 бывших промзон в девяти округах.

https://ria.ru/20231211/metromash-1915021258.html

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андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы, промзоны, редевелопмент, недвижимость, строительство