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Объем производства хлеба увеличился на 7,2 процента в Подмосковье - РИА Новости, 12.12.2023
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Новости Подмосковья
 
14:08 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/proizvodstvo_khleba-1915308055.html
Объем производства хлеба увеличился на 7,2 процента в Подмосковье
Объем производства хлеба увеличился на 7,2 процента в Подмосковье - РИА Новости, 12.12.2023
Объем производства хлеба увеличился на 7,2 процента в Подмосковье
За 10 месяцев 2023 года в Московской области произвели более 461 тысячи тонн хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты, объем производства увеличился на... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:08
2023-12-12T14:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
производство
хлеб
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. За 10 месяцев 2023 года в Московской области произвели более 461 тысячи тонн хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты, объем производства увеличился на 7,2%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. "По данным статистики, объем производства хлеба и хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты, на территории Московской области за 10 месяцев 2023 года составил более 461 тысячи тонн. Это на 7,2 % выше показателей к аналогичному периоду 2022 года", - сказал зампред правительства региона - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, слова которого приводит пресс-служба. Как отметили в ведомстве, таких высоких результатов удалось достичь за счет работы заводов и производств Московской области.
https://ria.ru/20231003/proizvodstvo-1900182454.html
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московская область (подмосковье), производство, хлеб
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Производство, Хлеб

Объем производства хлеба увеличился на 7,2 процента в Подмосковье

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПроизводство тостового хлеба
Производство тостового хлеба - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Производство тостового хлеба
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. За 10 месяцев 2023 года в Московской области произвели более 461 тысячи тонн хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты, объем производства увеличился на 7,2%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"По данным статистики, объем производства хлеба и хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты, на территории Московской области за 10 месяцев 2023 года составил более 461 тысячи тонн. Это на 7,2 % выше показателей к аналогичному периоду 2022 года", - сказал зампред правительства региона - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, слова которого приводит пресс-служба.
Как отметили в ведомстве, таких высоких результатов удалось достичь за счет работы заводов и производств Московской области.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ПроизводствоХлеб
 
 
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