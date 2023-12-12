https://ria.ru/20231212/proizvodstvo_khleba-1915308055.html
Объем производства хлеба увеличился на 7,2 процента в Подмосковье
Объем производства хлеба увеличился на 7,2 процента в Подмосковье - РИА Новости, 12.12.2023
Объем производства хлеба увеличился на 7,2 процента в Подмосковье
За 10 месяцев 2023 года в Московской области произвели более 461 тысячи тонн хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты, объем производства увеличился на... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:08
2023-12-12T14:08
2023-12-12T14:08
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хлеб
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. За 10 месяцев 2023 года в Московской области произвели более 461 тысячи тонн хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты, объем производства увеличился на 7,2%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. "По данным статистики, объем производства хлеба и хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты, на территории Московской области за 10 месяцев 2023 года составил более 461 тысячи тонн. Это на 7,2 % выше показателей к аналогичному периоду 2022 года", - сказал зампред правительства региона - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, слова которого приводит пресс-служба. Как отметили в ведомстве, таких высоких результатов удалось достичь за счет работы заводов и производств Московской области.
https://ria.ru/20231003/proizvodstvo-1900182454.html
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московская область (подмосковье), производство, хлеб
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Производство, Хлеб