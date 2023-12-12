https://ria.ru/20231212/proisshestvie-1915326477.html
В Самаре начали проверку после обрушения потолка в школе
В Самаре начали проверку после обрушения потолка в школе - РИА Новости, 12.12.2023
В Самаре начали проверку после обрушения потолка в школе
Прокуратура организовала проверку по факту обрушения потолка в одном из классов школы №26 в Самаре, которое произошло в понедельник. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:13
2023-12-12T15:13
2023-12-12T15:13
происшествия
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самара
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САМАРА, 12 дек - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту обрушения потолка в одном из классов школы №26 в Самаре, которое произошло в понедельник. "Прокуратурой Октябрьского района города Самары организована проверка по факту обрушения потолка в школе № 26. По предварительной информации, 11 декабря 2023 года около 17.45 часов (16.45 мск) в одном из классов школы № 26 во время урока произошло обрушение конструкции навесного потолка", - сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале. Сейчас подрядная организация ведет ремонтно-восстановительные работы в школе. Районная прокуратура проверяет исполнение законодательства, предусматривающего обеспечение безопасности образовательного процесса. По результатам проверки прокуратура примет необходимые меры реагирования и даст оценку действиям ответственных должностных лиц.
https://ria.ru/20231212/golodel-1915252462.html
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происшествия, октябрьский район, самара, самарская область
Происшествия, Октябрьский район, Самара, Самарская область
В Самаре начали проверку после обрушения потолка в школе
Прокуратура начала проверку после обрушения потолка в самарской школе
САМАРА, 12 дек - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту обрушения потолка в одном из классов школы №26 в Самаре, которое произошло в понедельник.
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"Прокуратурой Октябрьского района города Самары организована проверка по факту обрушения потолка в школе № 26. По предварительной информации, 11 декабря 2023 года около 17.45 часов (16.45 мск) в одном из классов школы № 26 во время урока произошло обрушение конструкции навесного потолка", - сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале.
Сейчас подрядная организация ведет ремонтно-восстановительные работы в школе.
Районная прокуратура проверяет исполнение законодательства, предусматривающего обеспечение безопасности образовательного процесса. По результатам проверки прокуратура примет необходимые меры реагирования и даст оценку действиям ответственных должностных лиц.
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