https://ria.ru/20231212/proisshestvie-1915320034.html

В Горном Алтае арестовали водителя грузовика после гибели туристов

В Горном Алтае арестовали водителя грузовика после гибели туристов - РИА Новости, 12.12.2023

В Горном Алтае арестовали водителя грузовика после гибели туристов

Водителя грузовика, который вез туристов на Каракольские озера и перевернулся, в результате чего погибли два человека, арестовали спустя почти полгода после... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T14:48

2023-12-12T14:48

2023-12-12T15:21

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БАРНАУЛ, 12 дек - РИА Новости. Водителя грузовика, который вез туристов на Каракольские озера и перевернулся, в результате чего погибли два человека, арестовали спустя почти полгода после происшествия, сообщило управление СК РФ по Республике Алтай. Резонансное ДТП произошло 25 июля. По версии следствия, водитель грузовика "осуществлял доставку группы туристов в количестве 16 человек, в том числе несовершеннолетних, к Каракольским озерам". Не имея прав категории D, он "допустил опрокидывание автомобиля в кювет, вследствие чего пассажиры, находившиеся в фургоне, получили телесные повреждения различной степени тяжести". На месте погиб 26-летний мужчина, спустя несколько дней в больнице - 61-летняя женщина."41-летнему жителю Новосибирской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ... На основании ходатайства следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СУСК.Водителя обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух людей, совершенном лицом, не имеющим права управления.Летом в СК сообщили о возбуждении уголовного дела по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг). Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, расследование этого дела также продолжается.Что касается водителя, то он ранее длительное время находился в местах лишения свободы за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, на пусть исправления не встал, добавил собеседник. "Арест обоснован характеристикой личности обвиняемого", - пояснил источник.Премьер РФ Михаил Мишустин после этого ДТП заявил, что федеральные и региональные власти должны обратить самое серьезное внимание на качество туристических услуг в России.

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россия, михаил мишустин, следственный комитет россии (ск рф), республика алтай, новосибирская область, новости - туризм