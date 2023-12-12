https://ria.ru/20231212/proisshestvie-1915314539.html

В Дагестане мужчина убил отца и спрятал тело под сеном в сарае

В Дагестане мужчина убил отца и спрятал тело под сеном в сарае - РИА Новости, 12.12.2023

В Дагестане мужчина убил отца и спрятал тело под сеном в сарае

Полицейские в Дагестане задержали мужчину, который убил отца, спрятал тело в сарае, а затем заявил о его пропаже, сообщили во вторник в пресс-службе МВД... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T14:31

2023-12-12T14:31

2023-12-12T14:33

происшествия

дербентский район

курахский район

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МАХАЧКАЛА, 12 дек - РИА Новости. Полицейские в Дагестане задержали мужчину, который убил отца, спрятал тело в сарае, а затем заявил о его пропаже, сообщили во вторник в пресс-службе МВД республики. В понедельник в отдел полиции по Дербентскому району Дагестана поступило сообщение о том, что 59-летний житель села Арабляр Курахского района ушел из дома и не вернулся. Его 36-летний сын заявил, что двумя днями ранее он поссорился с отцом, и тот ушел в неизвестном направлении. "Сотрудники уголовного розыска усомнились в его показаниях, опросили возможных свидетелей и проверили придомовую территорию. В подсобным помещении, под сеном было обнаружено тело "пропавшего" с травмами и гематомами", - говорится в сообщении. Сына доставили в отдел полиции, где он сознался в убийстве. Задержанный рассказал полицейским, что вечером 9 декабря после работы выпил вина, а после поссорился с отцом и несколько раз ударил его. Пожилой мужчина от полученных травм скончался. Тело он спрятал в сарай, а родственникам сказал, что отец пропал. На видео с допроса, представленном общественности региональным МВД, подозреваемый говорит, что пытался спасти отца своими силами. "Девятого числа у меня возник конфликт с отцом, после чего я его ударил. Спустя некоторое время я заметил, что он не шевелится. Сделал ему искусственное дыхание и массаж грудной клетки. Заметил, что дыхания и пульса нет, надел пакет на голову, вынес отца во двор, после связал руки, оттащил отца в сарай и накрыл его сеном", - рассказал мужчина.

https://ria.ru/20231018/ubiystvo-1903671607.html

https://ria.ru/20230513/shved-1871449982.html

дербентский район

курахский район

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происшествия, дербентский район, курахский район