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В Ивановской области школьники получили ожоги из-за прорыва теплотрассы - РИА Новости, 12.12.2023
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10:22 12.12.2023 (обновлено: 10:36 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/proisshestvie-1915235911.html
В Ивановской области школьники получили ожоги из-за прорыва теплотрассы
В Ивановской области школьники получили ожоги из-за прорыва теплотрассы - РИА Новости, 12.12.2023
В Ивановской области школьники получили ожоги из-за прорыва теплотрассы
Грунт провалился в городе Южа Ивановской области из-за прорыва теплотрассы, группа школьников получила ожоги, прокуратура региона организовала проверку,... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T10:22
2023-12-12T10:36
происшествия
ивановская область
южа
южский район
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РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Грунт провалился в городе Южа Ивановской области из-за прорыва теплотрассы, группа школьников получила ожоги, прокуратура региона организовала проверку, сообщило ведомство. "Прокуратура начала проверку по факту причинения вреда здоровью несовершеннолетних в Южском районе. Предварительно установлено, что сегодня около 8.15 (совпадает с мск - ред.) группа несовершеннолетних по дороге в школу на улице Пушкина города Южа провалилась в образовавшийся в результате прорыва теплотрассы провал грунта, получив ожоги", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры. Ведомство даст оценку действиям организации, осуществляющей эксплуатацию тепловых сетей, ООО "Тепло людям. Южа".
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ивановская область
южа
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происшествия, ивановская область, южа, южский район
Происшествия, Ивановская область, Южа, Южский район
В Ивановской области школьники получили ожоги из-за прорыва теплотрассы

В Ивановской области группа школьников получила ожоги из-за прорыва теплотрассы

© Фото : Прокуратура Ивановской области/TelegramМесто происшествия, где несколько школьников провалились в яму, образовавшуюся после прорыва теплотрассы в Ивановской области. 12 декабря 2023
Место происшествия, где несколько школьников провалились в яму, образовавшуюся после прорыва теплотрассы в Ивановской области. 12 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : Прокуратура Ивановской области/Telegram
Место происшествия, где несколько школьников провалились в яму, образовавшуюся после прорыва теплотрассы в Ивановской области. 12 декабря 2023
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Грунт провалился в городе Южа Ивановской области из-за прорыва теплотрассы, группа школьников получила ожоги, прокуратура региона организовала проверку, сообщило ведомство.
«
"Прокуратура начала проверку по факту причинения вреда здоровью несовершеннолетних в Южском районе. Предварительно установлено, что сегодня около 8.15 (совпадает с мск - ред.) группа несовершеннолетних по дороге в школу на улице Пушкина города Южа провалилась в образовавшийся в результате прорыва теплотрассы провал грунта, получив ожоги", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Ведомство даст оценку действиям организации, осуществляющей эксплуатацию тепловых сетей, ООО "Тепло людям. Южа".
Место работ в Челябинске, где ребенок провалился в яму с кипятком - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
В Челябинске ребенок провалился в яму с кипятком
Вчера, 12:52
 
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