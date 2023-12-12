https://ria.ru/20231212/proisshestvie-1915231814.html

В Красноярском крае ищут двух воспитанниц детдома

В Красноярском крае ищут двух воспитанниц детдома - РИА Новости, 12.12.2023

В Красноярском крае ищут двух воспитанниц детдома

Двух воспитанниц детского дома Зеленогорска на востоке Красноярского края, пропавших два дня назад, ищут полицейские, сообщает пресс-служба регионального главка РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T10:05

2023-12-12T10:05

2023-12-12T10:05

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 12 дек - РИА Новости. Двух воспитанниц детского дома Зеленогорска на востоке Красноярского края, пропавших два дня назад, ищут полицейские, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. "Полицейские устанавливают местонахождение воспитанниц зеленогорского детского дома. Девушки самовольно покинули учреждение в Зеленогорске в минувшее воскресенье и до настоящего времени не вернулись. На поиски подростков ориентированы все наружные наряды полиции", - говорится в сообщении. Одна девушка 2006 года рождения, вторая 2007 года рождения. В ведомстве отметили, что ситуация осложняется сильными морозами, которые, по данным синоптиков, продержатся в крае несколько дней.

https://ria.ru/20231208/ubiystvo-1914652022.html

красноярский край

зеленогорск

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происшествия, красноярский край, зеленогорск, происшествия – радио sputnik