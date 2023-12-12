https://ria.ru/20231212/proisshestvie-1915224850.html

Стали известны подробности о россиянине, прилетевшем в США без билета

Стали известны подробности о россиянине, прилетевшем в США без билета - РИА Новости, 12.12.2023

Стали известны подробности о россиянине, прилетевшем в США без билета

Россиянин Сергей Очигава, который прилетел в США без документов и авиабилета, числится учредителем организации, которая уже не существует. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T09:34

2023-12-12T09:34

2023-12-12T16:24

сша

россия

копенгаген

рэу имени г. в. плеханова

общество

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Россиянин Сергей Очигава, который прилетел в США без документов и авиабилета, числится учредителем организации, которая уже не существует. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Сергей Владимирович Очигава — один из учредителей ООО "Возрождение М" в Калужской области. Организацию зарегистрировали в 2021 году, она прекратила деятельность в апреле 2022-го. Кроме того, в открытых выдачах в интернете есть сведения о кандидатской диссертации на тему "Организационно-методическое обеспечение аудита маркетинговой деятельности производственных предприятий" за авторством Очигавы С. В. Документ защитили в РЭУ имени Плеханова в 2003 году.Некоего Сергея Владимировича Очигаву задержали 4 ноября на пункте паспортного контроля лос-анджелесского аэропорта, когда его не удалось найти в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов. Как следует из материалов суда, российский экономист без паспорта, визы и авиабилета прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес и сам не в состоянии объяснить озадаченным властям США, каким образом это произошло. По его словам, он не спал три дня и не понимает, что происходит.

https://ria.ru/20231129/aviakompanii-1912648214.html

сша

россия

копенгаген

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сша, россия, копенгаген, рэу имени г. в. плеханова, общество