https://ria.ru/20231212/proisshestvie-1915224850.html
Стали известны подробности о россиянине, прилетевшем в США без билета
Стали известны подробности о россиянине, прилетевшем в США без билета - РИА Новости, 12.12.2023
Стали известны подробности о россиянине, прилетевшем в США без билета
Россиянин Сергей Очигава, который прилетел в США без документов и авиабилета, числится учредителем организации, которая уже не существует. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T09:34
2023-12-12T09:34
2023-12-12T16:24
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Россиянин Сергей Очигава, который прилетел в США без документов и авиабилета, числится учредителем организации, которая уже не существует. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Сергей Владимирович Очигава — один из учредителей ООО "Возрождение М" в Калужской области. Организацию зарегистрировали в 2021 году, она прекратила деятельность в апреле 2022-го. Кроме того, в открытых выдачах в интернете есть сведения о кандидатской диссертации на тему "Организационно-методическое обеспечение аудита маркетинговой деятельности производственных предприятий" за авторством Очигавы С. В. Документ защитили в РЭУ имени Плеханова в 2003 году.Некоего Сергея Владимировича Очигаву задержали 4 ноября на пункте паспортного контроля лос-анджелесского аэропорта, когда его не удалось найти в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов. Как следует из материалов суда, российский экономист без паспорта, визы и авиабилета прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес и сам не в состоянии объяснить озадаченным властям США, каким образом это произошло. По его словам, он не спал три дня и не понимает, что происходит.
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сша, россия, копенгаген, рэу имени г. в. плеханова, общество
США, Россия, Копенгаген, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Общество
Стали известны подробности о россиянине, прилетевшем в США без билета
"Беспаспортный" Сергей Очигава защитил диссертацию и владел компанией в России
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Россиянин Сергей Очигава, который прилетел в США без документов и авиабилета, числится учредителем организации, которая уже не существует.
Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Сергей Владимирович Очигава — один из учредителей ООО "Возрождение М" в Калужской области. Организацию зарегистрировали в 2021 году, она прекратила деятельность в апреле 2022-го.
Кроме того, в открытых выдачах в интернете есть сведения о кандидатской диссертации на тему "Организационно-методическое обеспечение аудита маркетинговой деятельности производственных предприятий" за авторством Очигавы С. В. Документ защитили в РЭУ имени Плеханова в 2003 году.
Некоего Сергея Владимировича Очигаву задержали 4 ноября на пункте паспортного контроля лос-анджелесского аэропорта, когда его не удалось найти в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов. Как следует из материалов суда, российский экономист без паспорта, визы и авиабилета прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес и сам не в состоянии объяснить озадаченным властям США, каким образом это произошло. По его словам, он не спал три дня и не понимает, что происходит.
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