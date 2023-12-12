https://ria.ru/20231212/proekt-1915272538.html

Кузбасская ИТ-компания запускает совместный проект с оборонным предприятием

Кузбасская ИТ-компания запускает совместный проект с оборонным предприятием - РИА Новости, 12.12.2023

Кузбасская ИТ-компания запускает совместный проект с оборонным предприятием

Кузбасская ИТ-компания запускает совместный проект с одним из ведущих оборонных предприятий РФ, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:27

2023-12-12T12:27

2023-12-12T12:28

кемеровская область

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828752008_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab2b36d7e25dee63bf46a7151b3206c4.jpg

КЕМЕРОВО, 12 дек – РИА Новости. Кузбасская ИТ-компания запускает совместный проект с одним из ведущих оборонных предприятий РФ, сообщает пресс-служба правительства региона. "Программно-аппаратный комплекс "Цифровой мастер" с искусственным интеллектом, разработанный новокузнецкими специалистами для технического обслуживания оборудования в горнодобывающей промышленности, будет адаптирован под задачи судостроителей оборонного завода "Вымпел". На первом этапе программно-аппаратный комплекс будет внедрен и отработан в гражданском судостроении. К весне 2024 года кузбасские специалисты представят программное решение, позволяющее использовать на производстве AR-очки с отображением рабочих чертежей, цифровых инструкций по сборке, чек-листов для ОТК", – говорится в сообщении. Следующая задача — обучить искусственный интеллект комплекса "Цифровой мастер" распознавать судовое оборудование, композитные детали маломерных судов, а затем — кабельных трасс, систем трубопроводов. Для работы специалистов завода "Вымпел" ПАК "Цифровой мастер" будет поставляться или с AR-очками, или с "умной каской", дополнительно оснащенной датчиками телеметрии с функцией геопозиции для контроля безопасности рабочих в цехах. "Для Кузбасса очень важно развитие новых технологий, наши специалисты активно работают над созданием самых современных разработок и программ. Искусственный интеллект с технологией дополненной реальности поможет в производственных процессах — определять технологические этапы, выгружать рабочие чертежи, инструкции по сборке и монтажу, подключать удаленного помощника, фиксировать выполненные работы", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. Отмечается, что руководителям предприятия "Цифровой мастер" позволит контролировать расход комплектующих, анализировать и прогнозировать движение по заказу, сохранять и передавать информацию о выполненных работах другим цехам, своевременно обеспечивать деталями производство. Судостроительный завод "Вымпел" — российская компания, расположенная в Рыбинске Ярославской области. С недавних пор предприятие занимается разработкой и постройкой судов из композитных материалов. Кузбасский программно-аппаратный комплекс в пилотном режиме внедрят именно на этих производственных линиях предприятия. "ИТ-Лидер" — динамично развивающаяся кузбасская компания из Новокузнецка, является резидентом Кузбасского технопарка, грантополучателем Фонда содействия инновациям и победителем акселератора Фонда "Сколково" Tech Explorer для проектов в сфере искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20231206/kemerovo-1914217180.html

https://ria.ru/20231208/medtekhnika-1914518748.html

https://ria.ru/20231201/kuzbass-1913093432.html

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кемеровская область, технологии