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Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор украинке за участие в нацбате "Айдар"* - РИА Новости, 12.12.2023
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11:38 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/prigovor-1915257296.html
Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор украинке за участие в нацбате "Айдар"*
Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор украинке за участие в нацбате "Айдар"* - РИА Новости, 12.12.2023
Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор украинке за участие в нацбате "Айдар"*
Южный окружной военный суд приговорил гражданку Украины Викторию Ткаченко к пяти годам в колонии-поселении за участие в запрещенной в России террористической... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T11:38
2023-12-12T11:38
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил гражданку Украины Викторию Ткаченко к пяти годам в колонии-поселении за участие в запрещенной в России террористической организации "Айдар"*, сообщает прокуратура Ростовской области. Суд установил, что в декабре 2016 года девушка добровольно заключила контракт о прохождении военной службы в ВС Украины сроком на пять лет. После окончания курсов первоначальной подготовки ее направили в 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар"*. С апреля 2017 по ноябрь 2020 года она служила на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, где "выполняла свои функциональные обязанности по обеспечению деятельности указанного террористического сообщества". "Суд приговорил Викторию Ткаченко к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении. Это уже не первый приговор гражданам Украины, участвовавшим в нацбатальоне "Айдар"*. На прошлой неделе военный суд в Ростове приговорил к пяти годам в колонии-поселении бывшего повара "Айдара"* и к 5,5 годам общего режима наводчика нацбатальона.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231211/rasstrel-1915154999.html
https://ria.ru/20231207/sud-1914305819.html
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в мире, украина, россия, ростов-на-дону
В мире, Украина, Россия, Ростов-на-Дону
Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор украинке за участие в нацбате "Айдар"*

В Ростове-на-Дону украинку приговорили к пяти годам за службу в "Айдаре"

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил гражданку Украины Викторию Ткаченко к пяти годам в колонии-поселении за участие в запрещенной в России террористической организации "Айдар"*, сообщает прокуратура Ростовской области.
Суд установил, что в декабре 2016 года девушка добровольно заключила контракт о прохождении военной службы в ВС Украины сроком на пять лет. После окончания курсов первоначальной подготовки ее направили в 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар"*.
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С апреля 2017 по ноябрь 2020 года она служила на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, где "выполняла свои функциональные обязанности по обеспечению деятельности указанного террористического сообщества".
"Суд приговорил Викторию Ткаченко к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
Это уже не первый приговор гражданам Украины, участвовавшим в нацбатальоне "Айдар"*. На прошлой неделе военный суд в Ростове приговорил к пяти годам в колонии-поселении бывшего повара "Айдара"* и к 5,5 годам общего режима наводчика нацбатальона.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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