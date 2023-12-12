https://ria.ru/20231212/prigovor-1915257296.html

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор украинке за участие в нацбате "Айдар"*

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор украинке за участие в нацбате "Айдар"* - РИА Новости, 12.12.2023

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор украинке за участие в нацбате "Айдар"*

Южный окружной военный суд приговорил гражданку Украины Викторию Ткаченко к пяти годам в колонии-поселении за участие в запрещенной в России террористической... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T11:38

2023-12-12T11:38

2023-12-12T11:38

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил гражданку Украины Викторию Ткаченко к пяти годам в колонии-поселении за участие в запрещенной в России террористической организации "Айдар"*, сообщает прокуратура Ростовской области. Суд установил, что в декабре 2016 года девушка добровольно заключила контракт о прохождении военной службы в ВС Украины сроком на пять лет. После окончания курсов первоначальной подготовки ее направили в 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар"*. С апреля 2017 по ноябрь 2020 года она служила на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, где "выполняла свои функциональные обязанности по обеспечению деятельности указанного террористического сообщества". "Суд приговорил Викторию Ткаченко к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении. Это уже не первый приговор гражданам Украины, участвовавшим в нацбатальоне "Айдар"*. На прошлой неделе военный суд в Ростове приговорил к пяти годам в колонии-поселении бывшего повара "Айдара"* и к 5,5 годам общего режима наводчика нацбатальона.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231211/rasstrel-1915154999.html

https://ria.ru/20231207/sud-1914305819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, ростов-на-дону