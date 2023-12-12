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Пожар в ангаре в Подмосковье локализовали на площади 2,8 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 12.12.2023
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20:14 12.12.2023 (обновлено: 20:22 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/pozhar-1915405729.html
Пожар в ангаре в Подмосковье локализовали на площади 2,8 тысячи "квадратов"
Пожар в ангаре в Подмосковье локализовали на площади 2,8 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 12.12.2023
Пожар в ангаре в Подмосковье локализовали на площади 2,8 тысячи "квадратов"
Пожар в подмосковной Ивантеевке, где горит ангар одной из фабрик, локализован на площади 2,8 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T20:14
2023-12-12T20:22
происшествия
московская область (подмосковье)
ивантеевка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пожар в подмосковной Ивантеевке, где горит ангар одной из фабрик, локализован на площади 2,8 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. Ранее в экстренных службах и пресс-службе регионального главка МЧС информировали, что ангар размером 150 на 100 метров с готовой продукцией и стройматериалами загорелся в подмосковной Ивантеевке на площади 2,8 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли, пострадавших нет. "В Подмосковье пожар локализован на площади 2,8 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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московская область (подмосковье)
ивантеевка
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происшествия, московская область (подмосковье), ивантеевка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ивантеевка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в ангаре в Подмосковье локализовали на площади 2,8 тысячи "квадратов"

Пожар на фабрике в Подмосковье локализовали на площади 2,8 тысячи "квадратов"

© Прокуратура Московской области/TelegramПожар в ангаре со стройматериалами в Ивантеевке
Пожар в ангаре со стройматериалами в Ивантеевке
© Прокуратура Московской области/Telegram
Пожар в ангаре со стройматериалами в Ивантеевке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пожар в подмосковной Ивантеевке, где горит ангар одной из фабрик, локализован на площади 2,8 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Ранее в экстренных службах и пресс-службе регионального главка МЧС информировали, что ангар размером 150 на 100 метров с готовой продукцией и стройматериалами загорелся в подмосковной Ивантеевке на площади 2,8 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли, пострадавших нет.
«
"В Подмосковье пожар локализован на площади 2,8 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ИвантеевкаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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