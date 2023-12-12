https://ria.ru/20231212/pozhar-1915405729.html

Пожар в ангаре в Подмосковье локализовали на площади 2,8 тысячи "квадратов"

Пожар в ангаре в Подмосковье локализовали на площади 2,8 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 12.12.2023

Пожар в ангаре в Подмосковье локализовали на площади 2,8 тысячи "квадратов"

Пожар в подмосковной Ивантеевке, где горит ангар одной из фабрик, локализован на площади 2,8 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T20:14

2023-12-12T20:14

2023-12-12T20:22

происшествия

московская область (подмосковье)

ивантеевка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пожар в подмосковной Ивантеевке, где горит ангар одной из фабрик, локализован на площади 2,8 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. Ранее в экстренных службах и пресс-службе регионального главка МЧС информировали, что ангар размером 150 на 100 метров с готовой продукцией и стройматериалами загорелся в подмосковной Ивантеевке на площади 2,8 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли, пострадавших нет. "В Подмосковье пожар локализован на площади 2,8 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20231212/pozhar-1915199112.html

московская область (подмосковье)

ивантеевка

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происшествия, московская область (подмосковье), ивантеевка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)