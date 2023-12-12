Рейтинг@Mail.ru
В Вологде произошел пожар в деревянном доме, где жили более 30 человек - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/pozhar-1915381402.html
В Вологде произошел пожар в деревянном доме, где жили более 30 человек
В Вологде произошел пожар в деревянном доме, где жили более 30 человек - РИА Новости, 12.12.2023
В Вологде произошел пожар в деревянном доме, где жили более 30 человек
Пожар произошел в деревянном доме в Вологде, где жили более 30 человек прорабатывается вопрос по временному размещению людей в гостиницах и общежитиях, сообщил... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T18:22
2023-12-12T18:22
происшествия
вологда
сергей воропанов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915380113_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0c6efe1d7c06e6d367daeb0775a999c6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Пожар произошел в деревянном доме в Вологде, где жили более 30 человек прорабатывается вопрос по временному размещению людей в гостиницах и общежитиях, сообщил мэр города Сергей Воропанов. Пожар произошел во вторник на Советском проспекте, 82. "В доме 22 квартиры, в том числе муниципальные. Здесь проживали более 30 человек. Ситуация сложная, но держим ее на контроле… Многие покидали дом очень быстро, не успев одеться и обуться. Волонтеры уже привезли часть необходимых теплых вещей. Скоро привезем и обувь", - написал Воропанов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что в ближайшее время люди будут направлены в школу, где смогут поесть и согреться. "Сейчас прорабатываем вопрос по временному размещению людей в гостиницах города и общежитиях предприятий ОМЗ и ВПЗ. На месте пожара остается мобильный пункт (автобус), в котором можно согреться, задать вопросы", - добавил Воропанов. По его словам, завтра начнется работа по восстановлению документов жильцов дома. "Прорабатываем наши юридические шаги, чтобы оказать финансовую помощь людям, которые потеряли все свое имущество", - заключил он. По информации регионального главка МЧС, пожар был локализован на площади 90 квадратных метров.
https://ria.ru/20231212/pozhar-1915212289.html
вологда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915380113_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_57b946ae29a60c68c14ba489feb75213.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вологда, сергей воропанов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Вологда, Сергей Воропанов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Вологде произошел пожар в деревянном доме, где жили более 30 человек

В Вологде вспыхнул пожар в деревянном доме, где жили более 30 человек

© Фото : Сергей Воропанов/ВКонтактеПожар в жилом деревянном доме в Вологде
Пожар в жилом деревянном доме в Вологде - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : Сергей Воропанов/ВКонтакте
Пожар в жилом деревянном доме в Вологде
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Пожар произошел в деревянном доме в Вологде, где жили более 30 человек прорабатывается вопрос по временному размещению людей в гостиницах и общежитиях, сообщил мэр города Сергей Воропанов.
Пожар произошел во вторник на Советском проспекте, 82.
© Фото : Сергей Воропанов/ВКонтактеПожар в жилом деревянном доме в Вологде
Пожар в жилом деревянном доме в Вологде - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : Сергей Воропанов/ВКонтакте
Пожар в жилом деревянном доме в Вологде
«
"В доме 22 квартиры, в том числе муниципальные. Здесь проживали более 30 человек. Ситуация сложная, но держим ее на контроле… Многие покидали дом очень быстро, не успев одеться и обуться. Волонтеры уже привезли часть необходимых теплых вещей. Скоро привезем и обувь", - написал Воропанов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что в ближайшее время люди будут направлены в школу, где смогут поесть и согреться. "Сейчас прорабатываем вопрос по временному размещению людей в гостиницах города и общежитиях предприятий ОМЗ и ВПЗ. На месте пожара остается мобильный пункт (автобус), в котором можно согреться, задать вопросы", - добавил Воропанов.
По его словам, завтра начнется работа по восстановлению документов жильцов дома. "Прорабатываем наши юридические шаги, чтобы оказать финансовую помощь людям, которые потеряли все свое имущество", - заключил он.
По информации регионального главка МЧС, пожар был локализован на площади 90 квадратных метров.
Место пожара в многоквартирном доме в Иркутской области. 12 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
При пожарах в Иркутской области погибли четыре человека
05:52
 
ПроисшествияВологдаСергей ВоропановМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала