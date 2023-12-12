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В Вологде произошел пожар в деревянном доме, где жили более 30 человек
В Вологде произошел пожар в деревянном доме, где жили более 30 человек - РИА Новости, 12.12.2023
В Вологде произошел пожар в деревянном доме, где жили более 30 человек
Пожар произошел в деревянном доме в Вологде, где жили более 30 человек прорабатывается вопрос по временному размещению людей в гостиницах и общежитиях, сообщил... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T18:22
2023-12-12T18:22
2023-12-12T18:22
происшествия
вологда
сергей воропанов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Пожар произошел в деревянном доме в Вологде, где жили более 30 человек прорабатывается вопрос по временному размещению людей в гостиницах и общежитиях, сообщил мэр города Сергей Воропанов. Пожар произошел во вторник на Советском проспекте, 82. "В доме 22 квартиры, в том числе муниципальные. Здесь проживали более 30 человек. Ситуация сложная, но держим ее на контроле… Многие покидали дом очень быстро, не успев одеться и обуться. Волонтеры уже привезли часть необходимых теплых вещей. Скоро привезем и обувь", - написал Воропанов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что в ближайшее время люди будут направлены в школу, где смогут поесть и согреться. "Сейчас прорабатываем вопрос по временному размещению людей в гостиницах города и общежитиях предприятий ОМЗ и ВПЗ. На месте пожара остается мобильный пункт (автобус), в котором можно согреться, задать вопросы", - добавил Воропанов. По его словам, завтра начнется работа по восстановлению документов жильцов дома. "Прорабатываем наши юридические шаги, чтобы оказать финансовую помощь людям, которые потеряли все свое имущество", - заключил он. По информации регионального главка МЧС, пожар был локализован на площади 90 квадратных метров.
https://ria.ru/20231212/pozhar-1915212289.html
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происшествия, вологда, сергей воропанов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Вологда, Сергей Воропанов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Вологде произошел пожар в деревянном доме, где жили более 30 человек
В Вологде вспыхнул пожар в деревянном доме, где жили более 30 человек
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Пожар произошел в деревянном доме в Вологде, где жили более 30 человек прорабатывается вопрос по временному размещению людей в гостиницах и общежитиях, сообщил мэр города Сергей Воропанов.
Пожар произошел во вторник на Советском проспекте, 82.
«
"В доме 22 квартиры, в том числе муниципальные. Здесь проживали более 30 человек. Ситуация сложная, но держим ее на контроле… Многие покидали дом очень быстро, не успев одеться и обуться. Волонтеры уже привезли часть необходимых теплых вещей. Скоро привезем и обувь", - написал Воропанов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что в ближайшее время люди будут направлены в школу, где смогут поесть и согреться. "Сейчас прорабатываем вопрос по временному размещению людей в гостиницах города и общежитиях предприятий ОМЗ и ВПЗ. На месте пожара остается мобильный пункт (автобус), в котором можно согреться, задать вопросы", - добавил Воропанов.
По его словам, завтра начнется работа по восстановлению документов жильцов дома. "Прорабатываем наши юридические шаги, чтобы оказать финансовую помощь людям, которые потеряли все свое имущество", - заключил он.
По информации регионального главка МЧС
, пожар был локализован на площади 90 квадратных метров.
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