https://ria.ru/20231212/pozhar-1915381402.html

В Вологде произошел пожар в деревянном доме, где жили более 30 человек

В Вологде произошел пожар в деревянном доме, где жили более 30 человек - РИА Новости, 12.12.2023

В Вологде произошел пожар в деревянном доме, где жили более 30 человек

Пожар произошел в деревянном доме в Вологде, где жили более 30 человек прорабатывается вопрос по временному размещению людей в гостиницах и общежитиях, сообщил... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T18:22

2023-12-12T18:22

2023-12-12T18:22

происшествия

вологда

сергей воропанов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Пожар произошел в деревянном доме в Вологде, где жили более 30 человек прорабатывается вопрос по временному размещению людей в гостиницах и общежитиях, сообщил мэр города Сергей Воропанов. Пожар произошел во вторник на Советском проспекте, 82. "В доме 22 квартиры, в том числе муниципальные. Здесь проживали более 30 человек. Ситуация сложная, но держим ее на контроле… Многие покидали дом очень быстро, не успев одеться и обуться. Волонтеры уже привезли часть необходимых теплых вещей. Скоро привезем и обувь", - написал Воропанов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что в ближайшее время люди будут направлены в школу, где смогут поесть и согреться. "Сейчас прорабатываем вопрос по временному размещению людей в гостиницах города и общежитиях предприятий ОМЗ и ВПЗ. На месте пожара остается мобильный пункт (автобус), в котором можно согреться, задать вопросы", - добавил Воропанов. По его словам, завтра начнется работа по восстановлению документов жильцов дома. "Прорабатываем наши юридические шаги, чтобы оказать финансовую помощь людям, которые потеряли все свое имущество", - заключил он. По информации регионального главка МЧС, пожар был локализован на площади 90 квадратных метров.

https://ria.ru/20231212/pozhar-1915212289.html

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происшествия, вологда, сергей воропанов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)