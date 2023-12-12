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В ТиНАО семь человек пострадали при возгорании жилого дома
В ТиНАО семь человек пострадали при возгорании жилого дома - РИА Новости, 12.12.2023
В ТиНАО семь человек пострадали при возгорании жилого дома
Семеро человек, четверо из которых - дети, пострадали при возгорании жилого дома в СНТ "Ватутинки" поселка Киевский в столичном ТиНАО, сейчас пожар... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T09:14
2023-12-12T09:14
2023-12-12T09:14
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Семеро человек, четверо из которых - дети, пострадали при возгорании жилого дома в СНТ "Ватутинки" поселка Киевский в столичном ТиНАО, сейчас пожар ликвидирован, площадь горения составляла 100 квадратных метров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Москвы. "При пожаре в двухэтажном жилом доме в СНТ "Ватутинки" поселка Киевский в ТиНАО пострадали семь человек, в том числе - четыре несовершеннолетних. Все пострадавшие госпитализированы. В данный момент пожар ликвидирован, общая площадь горения составляла 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, тинао, москва
Происшествия, ТиНАО, Москва
В ТиНАО семь человек пострадали при возгорании жилого дома
В ТиНАО семь человек пострадали при возгорании дома, четверо из которых - дети