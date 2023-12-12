Рейтинг@Mail.ru
При пожарах в Иркутской области погибли четыре человека - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:52 12.12.2023 (обновлено: 09:57 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/pozhar-1915212289.html
При пожарах в Иркутской области погибли четыре человека
При пожарах в Иркутской области погибли четыре человека - РИА Новости, 12.12.2023
При пожарах в Иркутской области погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли во время пожаров в Иркутской области, сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев со ссылкой на представителя... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T05:52
2023-12-12T09:57
происшествия
иркутская область
россия
иркутск
игорь кобзев
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915229248_0:560:1160:1212_1920x0_80_0_0_146cf12923034d7bbf8ea843fda22cad.jpg
ИРКУТСК, 12 дек - РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли во время пожаров в Иркутской области, сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев со ссылкой на представителя регионального центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России. Дежурный цента управления в кризисных ситуациях ГУМЧС РФ Приангарья доложил главе региона о ситуации с ЧС. "Вчера поздно вечером в Иркутске произошел пожар, на котором погибли три человека, в том числе ребенок, 9-летний мальчик, еще два ребенка пострадали. В Братском районе на пожаре погиб один человек", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что в регионе сохраняются низкие температуры, из-за высокой нагрузки на электросети происходят замыкания и отключения электроснабжения. На контроле властей остаются 4 аварийных ситуации. Для реагирования на происшествия, связанные с нарушением энергоснабжения в регионе на дежурстве находится 128 бригад, 163 единицы техники от 18 организаций. СК уточняет, что пожар, где погибли три человека, произошел в многоквартирном доме на 5 этаже. Погибли мать, отец и старший сын, детей 4 и 7 лет удалось спасти, они находятся в реанимации. Предварительно причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура контролирует ход расследования.
https://ria.ru/20231212/pozhar-1915199112.html
https://ria.ru/20231211/pozhar-1914987731.html
иркутская область
россия
иркутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915229248_0:411:1160:1280_1920x0_80_0_0_fdd793df9ddd3a55dd7248cd4d770bef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутская область, россия, иркутск, игорь кобзев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутская область, Россия, Иркутск, Игорь Кобзев, Следственный комитет России (СК РФ)
При пожарах в Иркутской области погибли четыре человека

Кобзев: при пожарах в Иркутской области погибли четыре человека

© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской области/ВКонтакте Место пожара в многоквартирном доме в Иркутской области. 12 декабря 2023
Место пожара в многоквартирном доме в Иркутской области. 12 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской области/ВКонтакте
Место пожара в многоквартирном доме в Иркутской области. 12 декабря 2023
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 12 дек - РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли во время пожаров в Иркутской области, сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев со ссылкой на представителя регионального центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России.
Дежурный цента управления в кризисных ситуациях ГУМЧС РФ Приангарья доложил главе региона о ситуации с ЧС.
Место пожара на территории фермерского хозяйства. 12 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
В Оренбургской области локализовали пожары на двух складах
00:29
"Вчера поздно вечером в Иркутске произошел пожар, на котором погибли три человека, в том числе ребенок, 9-летний мальчик, еще два ребенка пострадали. В Братском районе на пожаре погиб один человек", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Он отметил, что в регионе сохраняются низкие температуры, из-за высокой нагрузки на электросети происходят замыкания и отключения электроснабжения. На контроле властей остаются 4 аварийных ситуации. Для реагирования на происшествия, связанные с нарушением энергоснабжения в регионе на дежурстве находится 128 бригад, 163 единицы техники от 18 организаций.
СК уточняет, что пожар, где погибли три человека, произошел в многоквартирном доме на 5 этаже. Погибли мать, отец и старший сын, детей 4 и 7 лет удалось спасти, они находятся в реанимации. Предварительно причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура контролирует ход расследования.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
В Российской государственной библиотеке произошел пожар
Вчера, 03:23
 
ПроисшествияИркутская областьРоссияИркутскИгорь КобзевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала