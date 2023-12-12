При пожарах в Иркутской области погибли четыре человека
Кобзев: при пожарах в Иркутской области погибли четыре человека
© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской области/ВКонтакте Место пожара в многоквартирном доме в Иркутской области. 12 декабря 2023
Место пожара в многоквартирном доме в Иркутской области. 12 декабря 2023
ИРКУТСК, 12 дек - РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли во время пожаров в Иркутской области, сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев со ссылкой на представителя регионального центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России.
Дежурный цента управления в кризисных ситуациях ГУМЧС РФ Приангарья доложил главе региона о ситуации с ЧС.
"Вчера поздно вечером в Иркутске произошел пожар, на котором погибли три человека, в том числе ребенок, 9-летний мальчик, еще два ребенка пострадали. В Братском районе на пожаре погиб один человек", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Он отметил, что в регионе сохраняются низкие температуры, из-за высокой нагрузки на электросети происходят замыкания и отключения электроснабжения. На контроле властей остаются 4 аварийных ситуации. Для реагирования на происшествия, связанные с нарушением энергоснабжения в регионе на дежурстве находится 128 бригад, 163 единицы техники от 18 организаций.
СК уточняет, что пожар, где погибли три человека, произошел в многоквартирном доме на 5 этаже. Погибли мать, отец и старший сын, детей 4 и 7 лет удалось спасти, они находятся в реанимации. Предварительно причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура контролирует ход расследования.