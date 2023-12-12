https://ria.ru/20231212/pozhar-1915212289.html

При пожарах в Иркутской области погибли четыре человека

При пожарах в Иркутской области погибли четыре человека - РИА Новости, 12.12.2023

При пожарах в Иркутской области погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли во время пожаров в Иркутской области, сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев со ссылкой на представителя... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T05:52

2023-12-12T05:52

2023-12-12T09:57

происшествия

иркутская область

россия

иркутск

игорь кобзев

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 12 дек - РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли во время пожаров в Иркутской области, сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев со ссылкой на представителя регионального центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России. Дежурный цента управления в кризисных ситуациях ГУМЧС РФ Приангарья доложил главе региона о ситуации с ЧС. "Вчера поздно вечером в Иркутске произошел пожар, на котором погибли три человека, в том числе ребенок, 9-летний мальчик, еще два ребенка пострадали. В Братском районе на пожаре погиб один человек", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что в регионе сохраняются низкие температуры, из-за высокой нагрузки на электросети происходят замыкания и отключения электроснабжения. На контроле властей остаются 4 аварийных ситуации. Для реагирования на происшествия, связанные с нарушением энергоснабжения в регионе на дежурстве находится 128 бригад, 163 единицы техники от 18 организаций. СК уточняет, что пожар, где погибли три человека, произошел в многоквартирном доме на 5 этаже. Погибли мать, отец и старший сын, детей 4 и 7 лет удалось спасти, они находятся в реанимации. Предварительно причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура контролирует ход расследования.

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происшествия, иркутская область, россия, иркутск, игорь кобзев, следственный комитет россии (ск рф)