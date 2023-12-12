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В Оренбургской области локализовали пожары на двух складах - РИА Новости, 12.12.2023
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00:29 12.12.2023 (обновлено: 09:42 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/pozhar-1915199112.html
В Оренбургской области локализовали пожары на двух складах
В Оренбургской области локализовали пожары на двух складах - РИА Новости, 12.12.2023
В Оренбургской области локализовали пожары на двух складах
Пожар в Оренбургской области, где горят два склада на территории фермерского хозяйства, локализован на площади 7200 квадратных метров, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T00:29
2023-12-12T09:42
происшествия
оренбургская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пожар в Оренбургской области, где горят два склада на территории фермерского хозяйства, локализован на площади 7200 квадратных метров, сообщает МЧС РФ.Ранее ведомство сообщало о возгорании одноэтажного склада на территории фермерского хозяйства на площади 3,6 тысячи квадратных метров в поселке Красноярском."В Оренбургской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 7200 квадратных метрах. Горят два склада на территории фермерского хозяйства в поселке Красноярском", - говорится в сообщении.Уточняется, что огонь ликвидируют 42 специалиста и 19 единиц техники.
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оренбургская область
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происшествия, оренбургская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Оренбургская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Оренбургской области локализовали пожары на двух складах

МЧС: пожар на двух складах в Оренбургской области локализовали

© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской областиМесто пожара на территории фермерского хозяйства. 12 декабря 2023
Место пожара на территории фермерского хозяйства. 12 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской области
Место пожара на территории фермерского хозяйства. 12 декабря 2023
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пожар в Оренбургской области, где горят два склада на территории фермерского хозяйства, локализован на площади 7200 квадратных метров, сообщает МЧС РФ.
Ранее ведомство сообщало о возгорании одноэтажного склада на территории фермерского хозяйства на площади 3,6 тысячи квадратных метров в поселке Красноярском.
«
"В Оренбургской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 7200 квадратных метрах. Горят два склада на территории фермерского хозяйства в поселке Красноярском", - говорится в сообщении.
Уточняется, что огонь ликвидируют 42 специалиста и 19 единиц техники.
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ПроисшествияОренбургская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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