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В Оренбургской области локализовали пожары на двух складах
В Оренбургской области локализовали пожары на двух складах - РИА Новости, 12.12.2023
В Оренбургской области локализовали пожары на двух складах
Пожар в Оренбургской области, где горят два склада на территории фермерского хозяйства, локализован на площади 7200 квадратных метров, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T00:29
2023-12-12T00:29
2023-12-12T09:42
происшествия
оренбургская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пожар в Оренбургской области, где горят два склада на территории фермерского хозяйства, локализован на площади 7200 квадратных метров, сообщает МЧС РФ.Ранее ведомство сообщало о возгорании одноэтажного склада на территории фермерского хозяйства на площади 3,6 тысячи квадратных метров в поселке Красноярском."В Оренбургской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 7200 квадратных метрах. Горят два склада на территории фермерского хозяйства в поселке Красноярском", - говорится в сообщении.Уточняется, что огонь ликвидируют 42 специалиста и 19 единиц техники.
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происшествия, оренбургская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Оренбургская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Оренбургской области локализовали пожары на двух складах
МЧС: пожар на двух складах в Оренбургской области локализовали