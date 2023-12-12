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В Оренбургской области локализовали пожары на двух складах

В Оренбургской области локализовали пожары на двух складах - РИА Новости, 12.12.2023

В Оренбургской области локализовали пожары на двух складах

Пожар в Оренбургской области, где горят два склада на территории фермерского хозяйства, локализован на площади 7200 квадратных метров, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T00:29

2023-12-12T00:29

2023-12-12T09:42

происшествия

оренбургская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пожар в Оренбургской области, где горят два склада на территории фермерского хозяйства, локализован на площади 7200 квадратных метров, сообщает МЧС РФ.Ранее ведомство сообщало о возгорании одноэтажного склада на территории фермерского хозяйства на площади 3,6 тысячи квадратных метров в поселке Красноярском."В Оренбургской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 7200 квадратных метрах. Горят два склада на территории фермерского хозяйства в поселке Красноярском", - говорится в сообщении.Уточняется, что огонь ликвидируют 42 специалиста и 19 единиц техники.

https://ria.ru/20231211/pozhar-1914989437.html

оренбургская область

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происшествия, оренбургская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)