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В Одесской области заявили о повреждении административного учреждения - РИА Новости, 12.12.2023
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12:43 12.12.2023 (обновлено: 12:44 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/povrezhdenie-1915281086.html
В Одесской области заявили о повреждении административного учреждения
В Одесской области заявили о повреждении административного учреждения - РИА Новости, 12.12.2023
В Одесской области заявили о повреждении административного учреждения
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер утверждает, что в результате удара повреждено административное учреждение. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:43
2023-12-12T12:44
в мире
россия
одесская область
одесса
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер утверждает, что в результате удара повреждено административное учреждение. Как написал он в своем Telegram-канале, Одесса ночью подверглась ударам, в результате "повреждено административное учреждение". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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россия
одесская область
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в мире, россия, одесская область, одесса, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Одесская область, Одесса, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Одесской области заявили о повреждении административного учреждения

Власти Одесской области заявили о повреждении административного учреждения

© Фото : ДСНС України Пожарная служба Украины
Пожарная служба Украины - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : ДСНС України
Пожарная служба Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер утверждает, что в результате удара повреждено административное учреждение.
Как написал он в своем Telegram-канале, Одесса ночью подверглась ударам, в результате "повреждено административное учреждение".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В миреРоссияОдесская областьОдессаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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