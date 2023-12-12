https://ria.ru/20231212/povrezhdenie-1915281086.html
В Одесской области заявили о повреждении административного учреждения
В Одесской области заявили о повреждении административного учреждения - РИА Новости, 12.12.2023
В Одесской области заявили о повреждении административного учреждения
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер утверждает, что в результате удара повреждено административное учреждение. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:43
2023-12-12T12:43
2023-12-12T12:44
в мире
россия
одесская область
одесса
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156232/03/1562320366_0:39:751:461_1920x0_80_0_0_ae3acefff0ca297a4f5cbc1d8d7d46e5.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер утверждает, что в результате удара повреждено административное учреждение. Как написал он в своем Telegram-канале, Одесса ночью подверглась ударам, в результате "повреждено административное учреждение". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231207/vzryvy-1914247189.html
россия
одесская область
одесса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156232/03/1562320366_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_5a7f559de9226cf634020a556ea25262.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, одесская область, одесса, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Одесская область, Одесса, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Одесской области заявили о повреждении административного учреждения
Власти Одесской области заявили о повреждении административного учреждения