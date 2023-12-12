https://ria.ru/20231212/povrezhdenie-1915281086.html

В Одесской области заявили о повреждении административного учреждения

В Одесской области заявили о повреждении административного учреждения - РИА Новости, 12.12.2023

В Одесской области заявили о повреждении административного учреждения

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер утверждает, что в результате удара повреждено административное учреждение. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:43

2023-12-12T12:43

2023-12-12T12:44

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер утверждает, что в результате удара повреждено административное учреждение. Как написал он в своем Telegram-канале, Одесса ночью подверглась ударам, в результате "повреждено административное учреждение". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231207/vzryvy-1914247189.html

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в мире, россия, одесская область, одесса, дмитрий песков, вооруженные силы украины