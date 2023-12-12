Настоятель храма УПЦ в Луцке получил повестку в военкомат
Настоятель храма канонической УПЦ в Луцке сообщил, что получил повестку в армию
Кресты на куполах храма. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Настоятель Свято-Иоанно-Богословского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Луцке Иоанн Пипаш сообщил во вторник, что получил повестку в армию.
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"Стараниями лейтенанта Панасюка В.Ю, несмотря на то, что я священник УПЦ и отец троих детей, получил повестку. Спасибо за вашу человечность. Еду в Луцкий ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат – ред.) решать", - написал Пипаш в социальной сети Facebook*, опубликовав фото с повесткой.
Он также добавил, что при вручении повестки на него был составлен протокол по факту уклонения от службы. "Интересно то, что в их базе я значусь, как уклоняющийся, который игнорировал повестку три раза, и вместе с этим меня ни разу никуда не вызывали и ничего не давали", - подчеркнул настоятель.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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