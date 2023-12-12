https://ria.ru/20231212/povestka-1915413623.html

Настоятель храма УПЦ в Луцке получил повестку в военкомат

Настоятель храма УПЦ в Луцке получил повестку в военкомат - РИА Новости, 12.12.2023

Настоятель храма УПЦ в Луцке получил повестку в военкомат

Настоятель Свято-Иоанно-Богословского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Луцке Иоанн Пипаш сообщил во вторник, что получил повестку в... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T21:19

2023-12-12T21:19

2023-12-12T21:19

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Настоятель Свято-Иоанно-Богословского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Луцке Иоанн Пипаш сообщил во вторник, что получил повестку в армию. "Стараниями лейтенанта Панасюка В.Ю, несмотря на то, что я священник УПЦ и отец троих детей, получил повестку. Спасибо за вашу человечность. Еду в Луцкий ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат – ред.) решать", - написал Пипаш в социальной сети Facebook*, опубликовав фото с повесткой. Он также добавил, что при вручении повестки на него был составлен протокол по факту уклонения от службы. "Интересно то, что в их базе я значусь, как уклоняющийся, который игнорировал повестку три раза, и вместе с этим меня ни разу никуда не вызывали и ничего не давали", - подчеркнул настоятель. Настоятель кафедрального Крестовоздвиженского собора УПЦ в Ужгороде, 68-летний протоиерей Димитрий Сидор в ноябре сообщал, что тоже получил повестку ВСУ. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231211/povestki-1915190373.html

https://ria.ru/20231211/deputaty-1914980349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, ужгород, вооруженные силы украины, украинская православная церковь