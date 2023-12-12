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Минобороны назвало потери украинских военных на Херсонском направлении

Минобороны назвало потери украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 12.12.2023

Минобороны назвало потери украинских военных на Херсонском направлении

ВСУ на херсонском направлении потеряли за сутки до 35 военнослужащих, две гаубицы Д-20 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", сообщило Минобороны РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T14:20

2023-12-12T14:20

2023-12-12T14:20

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россия

вооруженные силы украины

херсонская область

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. ВСУ на херсонском направлении потеряли за сутки до 35 военнослужащих, две гаубицы Д-20 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", сообщило Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огня артиллерии по районам сосредоточения подразделений 123-й бригады теробороны в районе населенного пункта Камышаны Херсонской области потери противника составили до 35 военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы Д-20 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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россия, вооруженные силы украины, херсонская область