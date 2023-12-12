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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 12.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:07 12.12.2023 (обновлено: 14:13 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/poteri-1915307654.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 12.12.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении за сутки уничтожила до 70 военнослужащих и шесть единиц техники ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:07
2023-12-12T14:13
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении за сутки уничтожила до 70 военнослужащих и шесть единиц техники ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку и нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 70 военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также две гаубицы Д-20", - сообщили в ведомстве.
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киев, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 70 солдат на Южнодонецком направлении

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении за сутки уничтожила до 70 военнослужащих и шесть единиц техники ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны России.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку и нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 70 военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также две гаубицы Д-20", - сообщили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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