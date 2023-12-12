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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 12.12.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении за сутки уничтожила до 70 военнослужащих и шесть единиц техники ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T14:07

2023-12-12T14:07

2023-12-12T14:13

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении за сутки уничтожила до 70 военнослужащих и шесть единиц техники ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку и нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 70 военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также две гаубицы Д-20", - сообщили в ведомстве.

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