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Последние звонки в Подмосковье пройдут 24 и 25 мая 2024 года
Последние звонки в Подмосковье пройдут 24 и 25 мая 2024 года - РИА Новости, 12.12.2023
Последние звонки в Подмосковье пройдут 24 и 25 мая 2024 года
В следующем году последний звонок для подмосковных выпускников школ прозвучит 24 и 25 мая, сообщает пресс-служба регионального министерства образования... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T18:37
2023-12-12T18:37
2023-12-12T18:37
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В следующем году последний звонок для подмосковных выпускников школ прозвучит 24 и 25 мая, сообщает пресс-служба регионального министерства образования Московской области. "Для выпускников Подмосковья последний звонок прозвенит с 24 по 25 мая, а выпускные вечера пройдут с 28 по 29 июня. Точную дату каждая школа установит самостоятельно", — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, ее цитирует пресс-служба. В ведомстве добавили, что период сдачи экзаменов начнется уже 23 мая. Школьники будут сдавать географию, литературу и химию. Для получения аттестата одиннадцатиклассники должны сдать два предмета на ЕГЭ, девятиклассники — четыре предмета на ОГЭ.
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московская область (подмосковье), общество, школы, последний звонок, министерство образования московской области
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, Школы, Последний звонок, Министерство образования Московской области