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Правительство сможет регулировать пошлины на экспорт в некоторые страны - РИА Новости, 12.12.2023
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15:16 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/poshliny-1915327434.html
Правительство сможет регулировать пошлины на экспорт в некоторые страны
Правительство сможет регулировать пошлины на экспорт в некоторые страны - РИА Новости, 12.12.2023
Правительство сможет регулировать пошлины на экспорт в некоторые страны
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который расширяет полномочия правительства РФ, в том числе позволяя ему снижать и обнулять пошлины на экспорт... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:16
2023-12-12T15:16
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
urals
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который расширяет полномочия правительства РФ, в том числе позволяя ему снижать и обнулять пошлины на экспорт товаров в дружественные страны. Соответствующие изменения вносятся в законы "О таможенном тарифе" и "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности". Кабмину предоставляется право снижать на срок до полугода экспортные пошлины и устанавливать на срок до одного года тарифные квоты, то есть пониженные или нулевые ставки таможенных пошлин на вывоз в дружественные страны товаров в рамках определенного объема. Правительство сможет использовать специальный гибкий инструмент тарифных преференций, чтобы стимулировать рост поставок в дружественные страны зерна, удобрений, сырья, пояснял премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, это позволит оказать поддержку российским компаниям, попавшим под санкции, и регионам, где изменение логистических маршрутов привело к увеличению транспортных издержек и удорожанию экспортных поставок. Помимо этого, правительство получает право установить порядок мониторинга цен на товары и иных финансовых индикаторов для расчета ставок экспортных пошлин. Кабмин также сможет определить метод и порядок распределения части объема тарифных квот на ввозимые товары между новыми участниками внешнеторговой деятельности. Кроме того, кабмин сможет определить порядок применения мер нетарифного регулирования, вводимых в одностороннем порядке в соответствии с международными договорами РФ, и установить порядок лицензирования в сфере внешней торговли товарами. Например, правительство сможет увязывать право выдачи лицензий на импорт или экспорт с соблюдением определенных условий компаниями, поясняла директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Лилия Щур-Труханович. Закон также уточняет правила расчета цен на нефть Urals. Средняя цена используется для расчета экспортной пошлины на нее. Законом уточняется, что с 1 января 2024 года среднее значение ежедневных цен на Urals за все дни торгов в течение месяца при поставках в морские порты Северо-Западного и Южного федеральных округов РФ будет увеличиваться на стоимость транспортировки нефти по морю до средиземноморского и роттердамского рынков нефтяного сырья. А кабмин будет вправе увеличить дисконт Urals к котировке North Sea Dated для периодов мониторинга с 15 ноября 2023 года по 14 ноября 2026 года. Эти изменения корреспондируются с теми, что ранее были внесены в Налоговый кодекс, поясняла Щур-Труханович. Новый закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением норм, для которых установлен иной срок.
https://ria.ru/20231211/pshenitsa-1915174706.html
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), urals
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Urals
Правительство сможет регулировать пошлины на экспорт в некоторые страны

Правительство получило право снижать пошлины на экспорт в дружественные страны

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСклад в зоне таможенного контроля
Склад в зоне таможенного контроля - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Склад в зоне таможенного контроля. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который расширяет полномочия правительства РФ, в том числе позволяя ему снижать и обнулять пошлины на экспорт товаров в дружественные страны.
Соответствующие изменения вносятся в законы "О таможенном тарифе" и "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности". Кабмину предоставляется право снижать на срок до полугода экспортные пошлины и устанавливать на срок до одного года тарифные квоты, то есть пониженные или нулевые ставки таможенных пошлин на вывоз в дружественные страны товаров в рамках определенного объема.
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Правительство сможет использовать специальный гибкий инструмент тарифных преференций, чтобы стимулировать рост поставок в дружественные страны зерна, удобрений, сырья, пояснял премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, это позволит оказать поддержку российским компаниям, попавшим под санкции, и регионам, где изменение логистических маршрутов привело к увеличению транспортных издержек и удорожанию экспортных поставок.
Помимо этого, правительство получает право установить порядок мониторинга цен на товары и иных финансовых индикаторов для расчета ставок экспортных пошлин. Кабмин также сможет определить метод и порядок распределения части объема тарифных квот на ввозимые товары между новыми участниками внешнеторговой деятельности.
Кроме того, кабмин сможет определить порядок применения мер нетарифного регулирования, вводимых в одностороннем порядке в соответствии с международными договорами РФ, и установить порядок лицензирования в сфере внешней торговли товарами. Например, правительство сможет увязывать право выдачи лицензий на импорт или экспорт с соблюдением определенных условий компаниями, поясняла директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Лилия Щур-Труханович.
Закон также уточняет правила расчета цен на нефть Urals. Средняя цена используется для расчета экспортной пошлины на нее. Законом уточняется, что с 1 января 2024 года среднее значение ежедневных цен на Urals за все дни торгов в течение месяца при поставках в морские порты Северо-Западного и Южного федеральных округов РФ будет увеличиваться на стоимость транспортировки нефти по морю до средиземноморского и роттердамского рынков нефтяного сырья. А кабмин будет вправе увеличить дисконт Urals к котировке North Sea Dated для периодов мониторинга с 15 ноября 2023 года по 14 ноября 2026 года. Эти изменения корреспондируются с теми, что ранее были внесены в Налоговый кодекс, поясняла Щур-Труханович.
Новый закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением норм, для которых установлен иной срок.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Urals
 
 
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