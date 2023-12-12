https://ria.ru/20231212/poshliny-1915327434.html

Правительство сможет регулировать пошлины на экспорт в некоторые страны

Правительство сможет регулировать пошлины на экспорт в некоторые страны - РИА Новости, 12.12.2023

Правительство сможет регулировать пошлины на экспорт в некоторые страны

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который расширяет полномочия правительства РФ, в том числе позволяя ему снижать и обнулять пошлины на экспорт... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:16

2023-12-12T15:16

2023-12-12T15:16

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

urals

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который расширяет полномочия правительства РФ, в том числе позволяя ему снижать и обнулять пошлины на экспорт товаров в дружественные страны. Соответствующие изменения вносятся в законы "О таможенном тарифе" и "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности". Кабмину предоставляется право снижать на срок до полугода экспортные пошлины и устанавливать на срок до одного года тарифные квоты, то есть пониженные или нулевые ставки таможенных пошлин на вывоз в дружественные страны товаров в рамках определенного объема. Правительство сможет использовать специальный гибкий инструмент тарифных преференций, чтобы стимулировать рост поставок в дружественные страны зерна, удобрений, сырья, пояснял премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, это позволит оказать поддержку российским компаниям, попавшим под санкции, и регионам, где изменение логистических маршрутов привело к увеличению транспортных издержек и удорожанию экспортных поставок. Помимо этого, правительство получает право установить порядок мониторинга цен на товары и иных финансовых индикаторов для расчета ставок экспортных пошлин. Кабмин также сможет определить метод и порядок распределения части объема тарифных квот на ввозимые товары между новыми участниками внешнеторговой деятельности. Кроме того, кабмин сможет определить порядок применения мер нетарифного регулирования, вводимых в одностороннем порядке в соответствии с международными договорами РФ, и установить порядок лицензирования в сфере внешней торговли товарами. Например, правительство сможет увязывать право выдачи лицензий на импорт или экспорт с соблюдением определенных условий компаниями, поясняла директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Лилия Щур-Труханович. Закон также уточняет правила расчета цен на нефть Urals. Средняя цена используется для расчета экспортной пошлины на нее. Законом уточняется, что с 1 января 2024 года среднее значение ежедневных цен на Urals за все дни торгов в течение месяца при поставках в морские порты Северо-Западного и Южного федеральных округов РФ будет увеличиваться на стоимость транспортировки нефти по морю до средиземноморского и роттердамского рынков нефтяного сырья. А кабмин будет вправе увеличить дисконт Urals к котировке North Sea Dated для периодов мониторинга с 15 ноября 2023 года по 14 ноября 2026 года. Эти изменения корреспондируются с теми, что ранее были внесены в Налоговый кодекс, поясняла Щур-Труханович. Новый закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением норм, для которых установлен иной срок.

https://ria.ru/20231211/pshenitsa-1915174706.html

https://ria.ru/20231031/gruzooborot-1906374738.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), urals