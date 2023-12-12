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Залужный и Умеров посетили позиции ВСУ на восточном направлении - РИА Новости, 12.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:58 12.12.2023 (обновлено: 19:02 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/poseschenie-1915391606.html
Залужный и Умеров посетили позиции ВСУ на восточном направлении
Залужный и Умеров посетили позиции ВСУ на восточном направлении - РИА Новости, 12.12.2023
Залужный и Умеров посетили позиции ВСУ на восточном направлении
Министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный посетили позиции ВСУ на восточном направлении, обсудили усиление РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T18:58
2023-12-12T19:02
россия
украина
рустем умеров
валерий залужный
сергей шойгу
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный посетили позиции ВСУ на восточном направлении, обсудили усиление фортификационных сооружений, сообщили во вторник в украинском оборонном ведомстве. "Министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили позиции военных на восточном направлении", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны. По информации ведомства, командующий сухопутными войсками Александр Сырский ознакомил Умерова и Залужного с ситуацией на восточном направлении. Умеров на своей странице в соцсети Facebook* сообщил, что кроме фронтового обеспечения и ключевых потребностей войск, были обсуждены вопросы подготовки рекрутов и усиления фортификационный сооружений вдоль всей линии соприкосновения. "Развиваем совместный план действий и оцениваем угрозы. Работаем над усилением поставок оружия на фронт, запускаем производства, расширяем возможности закупок БПЛА", - написал Умеров. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, украинские войска за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, украина, рустем умеров, валерий залужный, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Рустем Умеров, Валерий Залужный, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Залужный и Умеров посетили позиции ВСУ на восточном направлении

МО Украины: Залужный и Умеров посетили позиции ВСУ на восточном направлении

© Міністерство оборони України/TelegramМинистр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили позиции воинов на Восточном направлении
Министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили позиции воинов на Восточном направлении
© Міністерство оборони України/Telegram
Министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили позиции воинов на Восточном направлении
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный посетили позиции ВСУ на восточном направлении, обсудили усиление фортификационных сооружений, сообщили во вторник в украинском оборонном ведомстве.
«
"Министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили позиции военных на восточном направлении", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны. По информации ведомства, командующий сухопутными войсками Александр Сырский ознакомил Умерова и Залужного с ситуацией на восточном направлении.
© Міністерство оборони України/TelegramМинистр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили позиции воинов на Восточном направлении
Министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили позиции воинов на Восточном направлении
© Міністерство оборони України/Telegram
Министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили позиции воинов на Восточном направлении
Умеров на своей странице в соцсети Facebook* сообщил, что кроме фронтового обеспечения и ключевых потребностей войск, были обсуждены вопросы подготовки рекрутов и усиления фортификационный сооружений вдоль всей линии соприкосновения.
«
"Развиваем совместный план действий и оцениваем угрозы. Работаем над усилением поставок оружия на фронт, запускаем производства, расширяем возможности закупок БПЛА", - написал Умеров.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, украинские войска за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаРустем УмеровВалерий ЗалужныйСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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