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Глава Приангарья рассказал о результатах исполнения поручений президента РФ

Глава Приангарья рассказал о результатах исполнения поручений президента РФ - РИА Новости, 12.12.2023

Глава Приангарья рассказал о результатах исполнения поручений президента РФ

Поручения президента РФ Владимира Путина по обращениям жителей Иркутской области, поступившим на прямую линию главы государства в 2021 году и касающимся... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T17:36

2023-12-12T17:36

2023-12-12T17:36

иркутская область

иркутская область

россия

владимир путин

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ИРКУТСК, 12 дек - РИА Новости. Поручения президента РФ Владимира Путина по обращениям жителей Иркутской области, поступившим на прямую линию главы государства в 2021 году и касающимся объектов образования, исполнены, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Жители Иркутской области в 2021 году обращались к главе государства с вопросами строительства и ремонта объектов образования в Тайшете, Нижнеудинске, Иркутске и поселке Большая Речка Иркутского района. "Поручения президента Российской Федерации Владимира Путина, касающиеся обращений жителей региона, поступивших на прямую линию главы государства в 2021 году, исполнены", - сообщил Игорь Кобзев. Он уточнил, что речь, в частности, шла о капремонте школы, построенной в 1939 году в Тайшете. К работам приступили в 2020 году за счет средств областного бюджета по региональной программе "Развитие образования". В 2022 году объект был включен в федеральную программу "Модернизация школьных систем образования", что позволило привлечь более 90 миллионов рублей. Седьмого ноября 2022 года школа возобновила работу после реконструкции. Из Нижнеудинска жители обратились к президенту с просьбой ускорить строительство школы №1. Новое здание начали возводить в 2019 году, учебный процесс для учеников организовали в одном из городских детских садов и интернате. В рамках поручения Владимира Путина учебный корпус возвели по федеральной программе "Современная школа" нацпроекта "Образование" в январе 2022 года. Стоимость работ составила более 700 миллионов рублей. Здесь предусмотрены 25 учебных кабинетов, мастерские для проведения уроков по предмету "Технология", актовый зал, группы продленного дня. Жителей села Большая Речка волновало строительство нового детского сада. В апреле 2019 года по предписанию надзорных органов старое здание 1969 года постройки закрыли. Родителям приходилось возить детей в соседний поселок. По поручению Владимира Путина строительство соцобъекта на 140 мест было начато в рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин" нацпроекта "Демография" в 2021 году. Новое здание открыли в июле 2022 года. На строительство направили 224 миллиона рублей. Исполнены поручения и по обращению жителей Иркутска, связанные со строительством Суворовского училища. Летом 2020 года губернатор Игорь Кобзев доложил Владимиру Путину об идее создания училища на площадке бывшего военного городка ИВВАИУ. Строители выполнили серию работ: на территории училища построены спальный корпус, столовая, проведена реконструкция основного здания, где размещены актовый зал, учебные классы, обустроены площадки для занятий спортом. 22 августа 2023 года глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Иркутского суворовского военного училища Минобороны Российской Федерации. Первые занятия для 180 курсантов начались 1 сентября 2023 года. В целом училище рассчитано на 420 человек. По словам Игоря Кобзева, развитие образовательной инфраструктуры – одно из приоритетных направлений работы областного правительства. Создание новых современных пространств в школах и детских садах Приангарья обеспечивает равный доступ к качественному системному образованию, безопасность и комфорт для детей и педагогов.

https://ria.ru/20231206/baykal-1913913685.html

https://ria.ru/20231207/pokholodanie-1914258830.html

https://ria.ru/20231127/byudzhet-1912191961.html

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иркутская область, россия, владимир путин