https://ria.ru/20231212/politseyskie-1915415568.html

Полицейским из Северной Осетии грозит 20 лет за подброшенные наркотики

Полицейским из Северной Осетии грозит 20 лет за подброшенные наркотики - РИА Новости, 12.12.2023

Полицейским из Северной Осетии грозит 20 лет за подброшенные наркотики

Двоим полицейским из Северной Осетии и их знакомой грозит до 20 лет лишения свободы за подброшенный сверток метадона невиновному лицу, сообщает региональная... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T21:47

2023-12-12T21:47

2023-12-12T21:47

происшествия

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правобережный район

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ПЯТИГОРСК, 12 дек – РИА Новости. Двоим полицейским из Северной Осетии и их знакомой грозит до 20 лет лишения свободы за подброшенный сверток метадона невиновному лицу, сообщает региональная прокуратура. "По версии следствия, двое сотрудников одного из районных отделов полиции при посредничестве своей знакомой, имеющей наркозависимость, подбросили наркотики гражданскому лицу. За это ей было обещано вознаграждение в виде наркотического средства для личного употребления", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Как уточнили в прокуратуре, таким образом фигуранты рассчитывали повысить раскрываемость преступлений и получить продвижение по службе. "Обвиняемые передали сообщнице наркотическое средство, которое она подбросила в сумку своему знакомому. После чего сотрудники полиции, зная, что наркотики уже подброшены, задержали потерпевшего и при досмотре личных вещей обнаружили у него сверток с метадоном", – добавили в ведомстве. Отмечается, что прокуратурой Правобережного района Северной Осетии вынесено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих полицейских и их знакомой. "В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 286 (пособничество в превышении должностных полномочий)... Фигурантам дела грозит до 20 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд РСО – Алания для рассмотрения по существу", – заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20231205/politseyskiy-1913909402.html

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происшествия, россия, правобережный район