Полицейским из Северной Осетии грозит 20 лет за подброшенные наркотики
Двоим полицейским из Северной Осетии грозит 20 лет за подброшенные наркотики
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 12 дек – РИА Новости. Двоим полицейским из Северной Осетии и их знакомой грозит до 20 лет лишения свободы за подброшенный сверток метадона невиновному лицу, сообщает региональная прокуратура.
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"По версии следствия, двое сотрудников одного из районных отделов полиции при посредничестве своей знакомой, имеющей наркозависимость, подбросили наркотики гражданскому лицу. За это ей было обещано вознаграждение в виде наркотического средства для личного употребления", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Как уточнили в прокуратуре, таким образом фигуранты рассчитывали повысить раскрываемость преступлений и получить продвижение по службе.
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"Обвиняемые передали сообщнице наркотическое средство, которое она подбросила в сумку своему знакомому. После чего сотрудники полиции, зная, что наркотики уже подброшены, задержали потерпевшего и при досмотре личных вещей обнаружили у него сверток с метадоном", – добавили в ведомстве.
Отмечается, что прокуратурой Правобережного района Северной Осетии вынесено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих полицейских и их знакомой.
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"В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 286 (пособничество в превышении должностных полномочий)... Фигурантам дела грозит до 20 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд РСО – Алания для рассмотрения по существу", – заключили в ведомстве.