https://ria.ru/20231212/poliklinika-1915381121.html
Детско-взрослую поликлинику на 150 посещений построят в Красногорске
Детско-взрослую поликлинику на 150 посещений построят в Красногорске - РИА Новости, 12.12.2023
Детско-взрослую поликлинику на 150 посещений построят в Красногорске
Новую детско-взрослую поликлинику на 150 посещений в смену построят на территории жилого комплекса "Новая Рига" городского округа Красногорск, сообщает... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T18:21
2023-12-12T18:21
2023-12-12T18:21
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Новую детско-взрослую поликлинику на 150 посещений в смену построят на территории жилого комплекса "Новая Рига" городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья. Разрешение на строительство выдало министерство жилищной политики Подмосковья. Девелопером проекта выступает ГК "Гранель". Как отметили в пресс-службе, общая площадь медицинского учреждения составляет 1486 квадратных метров. Здание, спроектированное Г-образной формы, построят в белом и сером цветах. При этом порталы входных групп взрослого и детского отделений исполнят в оранжевом и синем цветах. Фасады объекта облицуют алюминиевыми композитными и серыми линеарными панелями. Прилегающую территорию благоустроят: возведут парковочные места, проведут озеленение, обустроят зоны ожидания для посетителей. Завершить строительство планируют в четвертом квартале 2025 года. В двухэтажном здании с подземным уровнем разместят взрослое и детское отделения. Квалифицированную медицинскую помощь будут оказывать врачи различных направлений. Взрослые пациенты, прикрепленные к поликлинике, смогут здесь пройти профилактические осмотры и диспансеризацию. Сейчас в ЖК "Новая Рига" ввели в эксплуатацию уже шесть домов, рассчитанных на 3850 квартир. Также здесь открыты общеобразовательная школа на 1150 учеников с большой спортивной зоной и детский сад для 320 малышей. На первых этажах работают магазины, кафе, пекарня, дом быта, парикмахерская, косметологический кабинет, аптека, пункты выдачи интернет-заказов и прочие объекты сферы услуг.
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красногорск, московская область (подмосковье), общество, клиники, строительство, гранель, медучреждения
Новости Подмосковья, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Общество, клиники, Строительство, Гранель, Медучреждения
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Новую детско-взрослую поликлинику на 150 посещений в смену построят на территории жилого комплекса "Новая Рига" городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.
Разрешение на строительство выдало министерство жилищной политики Подмосковья
. Девелопером проекта выступает ГК "Гранель
".
Как отметили в пресс-службе, общая площадь медицинского учреждения составляет 1486 квадратных метров. Здание, спроектированное Г-образной формы, построят в белом и сером цветах. При этом порталы входных групп взрослого и детского отделений исполнят в оранжевом и синем цветах. Фасады объекта облицуют алюминиевыми композитными и серыми линеарными панелями. Прилегающую территорию благоустроят: возведут парковочные места, проведут озеленение, обустроят зоны ожидания для посетителей. Завершить строительство планируют в четвертом квартале 2025 года.
В двухэтажном здании с подземным уровнем разместят взрослое и детское отделения. Квалифицированную медицинскую помощь будут оказывать врачи различных направлений. Взрослые пациенты, прикрепленные к поликлинике, смогут здесь пройти профилактические осмотры и диспансеризацию.
Сейчас в ЖК "Новая Рига" ввели в эксплуатацию уже шесть домов, рассчитанных на 3850 квартир. Также здесь открыты общеобразовательная школа на 1150 учеников с большой спортивной зоной и детский сад для 320 малышей. На первых этажах работают магазины, кафе, пекарня, дом быта, парикмахерская, косметологический кабинет, аптека, пункты выдачи интернет-заказов и прочие объекты сферы услуг.
В Красногорске планируют построить крупный многоуровневый паркинг