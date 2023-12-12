https://ria.ru/20231212/pogoda-1915217974.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 12.12.2023

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Снег, метель и до минус 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T08:11

2023-12-12T08:11

2023-12-12T08:11

общество

москва

прибалтика

московская область (подмосковье)

михаил леус

новый год

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914910961_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_400fa9c9aa1e47c76a096a31e1f3f518.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Снег, метель и до минус 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Метеоролог рассказал, что во вторник погоду в Москве будет формировать циклон с центром над Прибалтикой. "Погода облачная, временами снег, метель. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 4 - 6 градусов, в Подмосковье - от минус 3 до минус 8 градусов", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер будет юго-восточной, порывистый, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет мало меняться. Барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20231209/pogoda-1914798544.html

https://ria.ru/20231210/pogoda-1914913422.html

москва

прибалтика

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, прибалтика, московская область (подмосковье), михаил леус, новый год