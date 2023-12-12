https://ria.ru/20231212/pogoda-1915217974.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 12.12.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Снег, метель и до минус 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T08:11
2023-12-12T08:11
2023-12-12T08:11
общество
москва
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московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Снег, метель и до минус 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Метеоролог рассказал, что во вторник погоду в Москве будет формировать циклон с центром над Прибалтикой. "Погода облачная, временами снег, метель. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 4 - 6 градусов, в Подмосковье - от минус 3 до минус 8 градусов", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер будет юго-восточной, порывистый, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет мало меняться. Барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20231209/pogoda-1914798544.html
https://ria.ru/20231210/pogoda-1914913422.html
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прибалтика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, москва, прибалтика, московская область (подмосковье), михаил леус, новый год
Общество, Москва, Прибалтика, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Новый год
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Во вторник в Москве ожидаются снег, метель и до минус 6 градусов