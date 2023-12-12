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Под Иваново пострадавших подростков поместили в палату интенсивной терапии - РИА Новости, 12.12.2023
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16:44 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/podrostki-1915350013.html
Под Иваново пострадавших подростков поместили в палату интенсивной терапии
Под Иваново пострадавших подростков поместили в палату интенсивной терапии - РИА Новости, 12.12.2023
Под Иваново пострадавших подростков поместили в палату интенсивной терапии
Двое из четверых подростков, госпитализированных с ожогами из-за прорыва теплотрассы в городе Южа Ивановской области, находятся в палате интенсивной терапии,... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T16:44
2023-12-12T16:44
происшествия
южа
иваново
ивановская область
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РЯЗАНЬ, 12 дек – РИА Новости. Двое из четверых подростков, госпитализированных с ожогами из-за прорыва теплотрассы в городе Южа Ивановской области, находятся в палате интенсивной терапии, пятый получил лечение амбулаторно, сообщил журналистам департамент здравоохранения региона. Как информировала прокуратура области, утром во вторник группа несовершеннолетних по дороге в школу на улице Пушкина города Южа провалилась в образовавшийся в результате прорыва теплотрассы провал грунта, получив ожоги. По данным областного УМВД, в яму провалились пятеро школьников в возрасте от 9 до 16 лет, четверых госпитализировали. СУСК сообщало о возбуждении дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). "По результатам осмотра врачами-хирургами установлено, что все дети получили ожоги нижних конечностей. Пациентам была незамедлительно оказана вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет. Выполнена перевязка ожоговых поверхностей, обезболивание, ведется динамическое наблюдение. Двое пациентов находятся в палате интенсивной терапии на специальных противоожоговых кроватях", - говорится в сообщении. Отмечается, что детей доставили в новый ожоговый центр Ивановской областной детской клинической больницы. Лечение проводится с участием врачей ведущих профильных медицинских центров. Проведена телемедицинская консультация с федеральными ожоговыми центрами и Центром медицины катастроф. Пятый пострадавший школьник, уточняет департамент, получил ожог легкой степени. Ему была оказана амбулаторная помощь в отделении скорой помощи Южской ЦРБ. Ребенок осмотрен врачом-хирургом, назначено дальнейшее лечение.
https://ria.ru/20231205/bashkiriya-1913796207.html
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происшествия, южа, иваново, ивановская область
Происшествия, Южа, Иваново, Ивановская область
Под Иваново пострадавших подростков поместили в палату интенсивной терапии

Под Иваново двух пострадавших подростков поместили в палату интенсивной терапии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМедицинский работник возле кровати пациентов в одном из отделений госпиталя
Медицинский работник возле кровати пациентов в одном из отделений госпиталя - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинский работник возле кровати пациентов в одном из отделений госпиталя . Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 12 дек – РИА Новости. Двое из четверых подростков, госпитализированных с ожогами из-за прорыва теплотрассы в городе Южа Ивановской области, находятся в палате интенсивной терапии, пятый получил лечение амбулаторно, сообщил журналистам департамент здравоохранения региона.
Как информировала прокуратура области, утром во вторник группа несовершеннолетних по дороге в школу на улице Пушкина города Южа провалилась в образовавшийся в результате прорыва теплотрассы провал грунта, получив ожоги. По данным областного УМВД, в яму провалились пятеро школьников в возрасте от 9 до 16 лет, четверых госпитализировали. СУСК сообщало о возбуждении дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
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«
"По результатам осмотра врачами-хирургами установлено, что все дети получили ожоги нижних конечностей. Пациентам была незамедлительно оказана вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет. Выполнена перевязка ожоговых поверхностей, обезболивание, ведется динамическое наблюдение. Двое пациентов находятся в палате интенсивной терапии на специальных противоожоговых кроватях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что детей доставили в новый ожоговый центр Ивановской областной детской клинической больницы. Лечение проводится с участием врачей ведущих профильных медицинских центров. Проведена телемедицинская консультация с федеральными ожоговыми центрами и Центром медицины катастроф.
Пятый пострадавший школьник, уточняет департамент, получил ожог легкой степени. Ему была оказана амбулаторная помощь в отделении скорой помощи Южской ЦРБ. Ребенок осмотрен врачом-хирургом, назначено дальнейшее лечение.
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