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Итоги работы центров поддержки экспорта за 2023 год подведут в Оренбурге - РИА Новости, 12.12.2023
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12:35 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/podderzhka_eksporta-1915276145.html
Итоги работы центров поддержки экспорта за 2023 год подведут в Оренбурге
Итоги работы центров поддержки экспорта за 2023 год подведут в Оренбурге - РИА Новости, 12.12.2023
Итоги работы центров поддержки экспорта за 2023 год подведут в Оренбурге
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Оренбурге 12 декабря, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ). РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:35
2023-12-12T12:35
экономика
оренбург
оренбургская область
экспорт
российский экспортный центр (рэц)
конференции
россия
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Оренбурге 12 декабря, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."На конференцию приехали руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны и представители Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ). В рамках мероприятия планируется подвести предварительные итоги работы ЦПЭ (центры поддержки экспорта - ред.) за 2023 год: выявить лидеров поддержки экспорта - регионы, которые уже перевыполняют показатели национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также определить меры по нивелированию рисков недостижения плановых результатов", - говорится в сообщении."Мы рады приветствовать всех представителей инфраструктуры в Оренбуржье. В Оренбуржье принят план по устойчивому развитию экономики. Одна из основных задач этого плана - растить в Оренбуржье экономических чемпионов. Например, "Русшпала" поставляют свои брусы в Египет, а компания из Оренбурга, производящая микросетчатые технологии, заключила контракт с Алжиром. Мы и дальше продолжим быть попутным ветром для бизнеса, особенно для бизнеса, который стремится выйти на международные рынки, и будем перенимать лучшие практики у других регионов", - отметил вице-губернатор, зампредседателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике, министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей региона Игнат Петухов."Пока говорить о предварительных итогах года рано - ЦПЭ в течение трех дней будут защищать результаты своей работы, однако мы рассчитываем, что порядка 60% регионов выйдут на план досрочно, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию", - прокомментировала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
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экономика, оренбург, оренбургская область, экспорт, российский экспортный центр (рэц), конференции, россия, вэб.рф (вэб)
Экономика, Оренбург, Оренбургская область, Экспорт, Российский экспортный центр (РЭЦ), Конференции, Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Итоги работы центров поддержки экспорта за 2023 год подведут в Оренбурге

© Фото : РЭЦИтоги работы центров поддержки экспорта за 2023 г подведут в Оренбурге
Итоги работы центров поддержки экспорта за 2023 г подведут в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : РЭЦ
Итоги работы центров поддержки экспорта за 2023 г подведут в Оренбурге
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Оренбурге 12 декабря, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"На конференцию приехали руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны и представители Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ). В рамках мероприятия планируется подвести предварительные итоги работы ЦПЭ (центры поддержки экспорта - ред.) за 2023 год: выявить лидеров поддержки экспорта - регионы, которые уже перевыполняют показатели национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также определить меры по нивелированию рисков недостижения плановых результатов", - говорится в сообщении.
"Мы рады приветствовать всех представителей инфраструктуры в Оренбуржье. В Оренбуржье принят план по устойчивому развитию экономики. Одна из основных задач этого плана - растить в Оренбуржье экономических чемпионов. Например, "Русшпала" поставляют свои брусы в Египет, а компания из Оренбурга, производящая микросетчатые технологии, заключила контракт с Алжиром. Мы и дальше продолжим быть попутным ветром для бизнеса, особенно для бизнеса, который стремится выйти на международные рынки, и будем перенимать лучшие практики у других регионов", - отметил вице-губернатор, зампредседателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике, министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей региона Игнат Петухов.
"Пока говорить о предварительных итогах года рано - ЦПЭ в течение трех дней будут защищать результаты своей работы, однако мы рассчитываем, что порядка 60% регионов выйдут на план досрочно, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию", - прокомментировала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
РЭЦ продолжит реализацию 11 программ поддержки экспорта - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
РЭЦ продолжит реализацию 11 программ поддержки экспорта
7 декабря, 18:07
 
ЭкономикаОренбургОренбургская областьЭкспортРоссийский экспортный центр (РЭЦ)КонференцииРоссияВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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