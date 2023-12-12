https://ria.ru/20231212/podderzhka_eksporta-1915276145.html

Итоги работы центров поддержки экспорта за 2023 год подведут в Оренбурге

Итоги работы центров поддержки экспорта за 2023 год подведут в Оренбурге - РИА Новости, 12.12.2023

Итоги работы центров поддержки экспорта за 2023 год подведут в Оренбурге

Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Оренбурге 12 декабря, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ). РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:35

2023-12-12T12:35

2023-12-12T12:35

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оренбургская область

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Оренбурге 12 декабря, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."На конференцию приехали руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны и представители Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ). В рамках мероприятия планируется подвести предварительные итоги работы ЦПЭ (центры поддержки экспорта - ред.) за 2023 год: выявить лидеров поддержки экспорта - регионы, которые уже перевыполняют показатели национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также определить меры по нивелированию рисков недостижения плановых результатов", - говорится в сообщении."Мы рады приветствовать всех представителей инфраструктуры в Оренбуржье. В Оренбуржье принят план по устойчивому развитию экономики. Одна из основных задач этого плана - растить в Оренбуржье экономических чемпионов. Например, "Русшпала" поставляют свои брусы в Египет, а компания из Оренбурга, производящая микросетчатые технологии, заключила контракт с Алжиром. Мы и дальше продолжим быть попутным ветром для бизнеса, особенно для бизнеса, который стремится выйти на международные рынки, и будем перенимать лучшие практики у других регионов", - отметил вице-губернатор, зампредседателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике, министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей региона Игнат Петухов."Пока говорить о предварительных итогах года рано - ЦПЭ в течение трех дней будут защищать результаты своей работы, однако мы рассчитываем, что порядка 60% регионов выйдут на план досрочно, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию", - прокомментировала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.

https://ria.ru/20231207/podderzhka_eksporta-1914456163.html

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экономика, оренбург, оренбургская область, экспорт, российский экспортный центр (рэц), конференции, россия, вэб.рф (вэб)