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США заявили, что располагают деньгами на пару недель поддержки Украины - РИА Новости, 12.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 12.12.2023 (обновлено: 17:16 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/podderzhka-1915343133.html
США заявили, что располагают деньгами на пару недель поддержки Украины
США заявили, что располагают деньгами на пару недель поддержки Украины - РИА Новости, 12.12.2023
США заявили, что располагают деньгами на пару недель поддержки Украины
Администрация США располагает средствами на "пару недель" и два пакета военной помощи Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T16:14
2023-12-12T17:16
специальная военная операция на украине
в мире
сша
джон кирби
украина
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ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Администрация США располагает средствами на "пару недель" и два пакета военной помощи Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.&quot;Нам нужно это дополнительное финансирование. У нас осталась еще пара недель&quot;, — сказал он.Кирби сообщил, что президент США Джо Байден на предстоящей во вторник встрече с Владимиром Зеленским пообещает продолжить "упорно работать" над проведением через "заупрямившийся" конгресс запроса на дополнительные ассигнования для Киева."Мы будем делать все возможное, чтобы продолжить поддерживать Украину, если у нас закончатся деньги, но без них мы немногое сможем сделать", — отметил он.По словам Кирби, США в ближайшие дни анонсируют новый пакет военной помощи Украине и, возможно, еще один до конца года."Но на этом все. Горшок пуст, если мы не получим дополнительное финансирование для Украины", — указал чиновник.Разногласия в конгрессеПрезидент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевскому режиму, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.Выделенные ранее деньги для киевских властей тем временем заканчиваются, признали в американской администрации, поэтому отправляемые пакеты вооружений сокращаются.
https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html
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в мире, сша, джон кирби, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Джон Кирби, Украина
США заявили, что располагают деньгами на пару недель поддержки Украины

Белый дом: США располагают деньгами на пару недель поддержки Украины

© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Администрация США располагает средствами на "пару недель" и два пакета военной помощи Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.
«

"Нам нужно это дополнительное финансирование. У нас осталась еще пара недель", — сказал он.

Кирби сообщил, что президент США Джо Байден на предстоящей во вторник встрече с Владимиром Зеленским пообещает продолжить "упорно работать" над проведением через "заупрямившийся" конгресс запроса на дополнительные ассигнования для Киева.
"Мы будем делать все возможное, чтобы продолжить поддерживать Украину, если у нас закончатся деньги, но без них мы немногое сможем сделать", — отметил он.
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По словам Кирби, США в ближайшие дни анонсируют новый пакет военной помощи Украине и, возможно, еще один до конца года.
«
"Но на этом все. Горшок пуст, если мы не получим дополнительное финансирование для Украины", — указал чиновник.

Разногласия в конгрессе

Президент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевскому режиму, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.
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В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.
Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.
Выделенные ранее деньги для киевских властей тем временем заканчиваются, признали в американской администрации, поэтому отправляемые пакеты вооружений сокращаются.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДжон КирбиУкраина
 
 
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