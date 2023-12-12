https://ria.ru/20231212/podderzhka-1915343133.html

США заявили, что располагают деньгами на пару недель поддержки Украины

США заявили, что располагают деньгами на пару недель поддержки Украины - РИА Новости, 12.12.2023

США заявили, что располагают деньгами на пару недель поддержки Украины

Администрация США располагает средствами на "пару недель" и два пакета военной помощи Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T16:14

2023-12-12T16:14

2023-12-12T17:16

специальная военная операция на украине

в мире

сша

джон кирби

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_4467885548ba6a44fb7675a31a6df542.jpg

ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Администрация США располагает средствами на "пару недель" и два пакета военной помощи Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью телеканалу CNN."Нам нужно это дополнительное финансирование. У нас осталась еще пара недель", — сказал он.Кирби сообщил, что президент США Джо Байден на предстоящей во вторник встрече с Владимиром Зеленским пообещает продолжить "упорно работать" над проведением через "заупрямившийся" конгресс запроса на дополнительные ассигнования для Киева."Мы будем делать все возможное, чтобы продолжить поддерживать Украину, если у нас закончатся деньги, но без них мы немногое сможем сделать", — отметил он.По словам Кирби, США в ближайшие дни анонсируют новый пакет военной помощи Украине и, возможно, еще один до конца года."Но на этом все. Горшок пуст, если мы не получим дополнительное финансирование для Украины", — указал чиновник.Разногласия в конгрессеПрезидент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевскому режиму, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.Выделенные ранее деньги для киевских властей тем временем заканчиваются, признали в американской администрации, поэтому отправляемые пакеты вооружений сокращаются.

https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html

https://ria.ru/20231212/zayavlenie-1915344932.html

https://ria.ru/20231211/god-1914669323.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, джон кирби, украина