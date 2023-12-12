https://ria.ru/20231212/pivo-1915221037.html
В Ингушетии пропали сотни литров пива после полицейской операции
В Ингушетии пропали сотни литров пива после полицейской операции - РИА Новости, 12.12.2023
В Ингушетии пропали сотни литров пива после полицейской операции
В Ингушетии пропали несколько сотен литров пива, изъятого полицейскими из продуктового магазина, сообщило региональное МВД. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T09:01
2023-12-12T09:01
2023-12-12T09:02
происшествия
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 12 дек - РИА Новости. В Ингушетии пропали несколько сотен литров пива, изъятого полицейскими из продуктового магазина, сообщило региональное МВД. По данным министерства, 4 октября полицейские выявили факт незаконной продажи пива в продуктовом магазине в Сунженском районе. Изъяв более 7 тысяч литров пива, дознаватель межмуниципального отдела МВД "Сунженский" на период разбирательства передал их под роспись на ответственное хранение представителю владельца магазина. "Однако он не в полном объеме реализовал свои полномочия, опечатав не все имеющиеся двери павильона, что не исключило свободный доступ посторонних", - констатирует полиция. На следующий день один из заместителей начальника отдела "Сунженский" в нарушение требований перевез изъятое пиво на склад, где при подсчете была выявлена его недостача. В пресс-службе МВД региона РИА Новости пояснили, что недостача составила несколько сотен литров пива. Куда делся изъятый алкоголь и на каком этапе, выясняют оперативники собственной безопасности МВД Ингушетии. "При подтверждении вины сотрудников они понесут наказание в установленном законом порядке", - заверили в министерстве. Летом этого года в ряде регионов России произошло массовое отравление суррогатным сидром "Мистер Сидр" — по последним данным, погибли 46 человек. Как показало расследование, напиток с примесями метанола был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области. Ряд офицеров полиции из-за этой истории планировали уволить из органов. Постигла ли их еще какая-либо кара, не уточнялось.
https://ria.ru/20231130/zakharchenko-1912967115.html
https://ria.ru/20230316/shokolad-1858212015.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика ингушетия
Происшествия, Республика Ингушетия
В Ингушетии пропали сотни литров пива после полицейской операции
В Ингушетии пропали сотни литров пива, изъятого полицейскими из магазина
НАЛЬЧИК, 12 дек - РИА Новости.
В Ингушетии пропали несколько сотен литров пива, изъятого полицейскими из продуктового магазина, сообщило
региональное МВД.
По данным министерства, 4 октября полицейские выявили факт незаконной продажи пива в продуктовом магазине в Сунженском районе
. Изъяв более 7 тысяч литров пива, дознаватель межмуниципального отдела МВД "Сунженский" на период разбирательства передал их под роспись на ответственное хранение представителю владельца магазина.
"Однако он не в полном объеме реализовал свои полномочия, опечатав не все имеющиеся двери павильона, что не исключило свободный доступ посторонних", - констатирует полиция.
На следующий день один из заместителей начальника отдела "Сунженский" в нарушение требований перевез изъятое пиво на склад, где при подсчете была выявлена его недостача.
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В пресс-службе МВД региона РИА Новости пояснили, что недостача составила несколько сотен литров пива. Куда делся изъятый алкоголь и на каком этапе, выясняют оперативники собственной безопасности МВД Ингушетии.
"При подтверждении вины сотрудников они понесут наказание в установленном законом порядке", - заверили в министерстве.
Летом этого года в ряде регионов России
произошло массовое отравление суррогатным сидром "Мистер Сидр" — по последним данным, погибли 46 человек. Как показало расследование, напиток с примесями метанола был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области
. Ряд офицеров полиции из-за этой истории планировали уволить из органов. Постигла ли их еще какая-либо кара, не уточнялось.
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