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Песков: в ближайшее время визита Путина в Латинскую Америку не планируется
Песков: в ближайшее время визита Путина в Латинскую Америку не планируется - РИА Новости, 12.12.2023
Песков: в ближайшее время визита Путина в Латинскую Америку не планируется
Визит президента РФ Владимира Путина в Латинскую Америку в ближайшее время не планируется, хотя Москва заинтересована в развитии отношений со странами региона,... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:17
2023-12-12T12:17
2023-12-12T12:31
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Латинскую Америку в ближайшее время не планируется, хотя Москва заинтересована в развитии отношений со странами региона, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, в ближайших планах у президента нет визита в Латинскую Америку, хотя мы, безусловно, намерены и дальше развивать наши отношения со многими странами этого континента", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин в ближайшее время посетить Латинскую Америку.
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Москва, Дмитрий Песков, В мире, Латинская Америка, Владимир Путин, Россия
Песков: в ближайшее время визита Путина в Латинскую Америку не планируется
Песков: в ближайшее время визита Путина в Латинскую Америку не планируется