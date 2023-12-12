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Песков: в ближайшее время визита Путина в Латинскую Америку не планируется - РИА Новости, 12.12.2023
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12:17 12.12.2023 (обновлено: 12:31 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/peskov-1915269026.html
Песков: в ближайшее время визита Путина в Латинскую Америку не планируется
Песков: в ближайшее время визита Путина в Латинскую Америку не планируется - РИА Новости, 12.12.2023
Песков: в ближайшее время визита Путина в Латинскую Америку не планируется
Визит президента РФ Владимира Путина в Латинскую Америку в ближайшее время не планируется, хотя Москва заинтересована в развитии отношений со странами региона,... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:17
2023-12-12T12:31
москва
дмитрий песков
в мире
латинская америка
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Латинскую Америку в ближайшее время не планируется, хотя Москва заинтересована в развитии отношений со странами региона, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, в ближайших планах у президента нет визита в Латинскую Америку, хотя мы, безусловно, намерены и дальше развивать наши отношения со многими странами этого континента", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин в ближайшее время посетить Латинскую Америку.
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москва, дмитрий песков, в мире, латинская америка, владимир путин, россия
Москва, Дмитрий Песков, В мире, Латинская Америка, Владимир Путин, Россия
Песков: в ближайшее время визита Путина в Латинскую Америку не планируется

Песков: в ближайшее время визита Путина в Латинскую Америку не планируется

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Латинскую Америку в ближайшее время не планируется, хотя Москва заинтересована в развитии отношений со странами региона, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Нет, в ближайших планах у президента нет визита в Латинскую Америку, хотя мы, безусловно, намерены и дальше развивать наши отношения со многими странами этого континента", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин в ближайшее время посетить Латинскую Америку.
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МоскваДмитрий ПесковВ миреЛатинская АмерикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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