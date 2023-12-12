https://ria.ru/20231212/peskov-1915269026.html

Песков: в ближайшее время визита Путина в Латинскую Америку не планируется

Песков: в ближайшее время визита Путина в Латинскую Америку не планируется - РИА Новости, 12.12.2023

Песков: в ближайшее время визита Путина в Латинскую Америку не планируется

Визит президента РФ Владимира Путина в Латинскую Америку в ближайшее время не планируется, хотя Москва заинтересована в развитии отношений со странами региона,... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:17

2023-12-12T12:17

2023-12-12T12:31

москва

дмитрий песков

в мире

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владимир путин

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Латинскую Америку в ближайшее время не планируется, хотя Москва заинтересована в развитии отношений со странами региона, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, в ближайших планах у президента нет визита в Латинскую Америку, хотя мы, безусловно, намерены и дальше развивать наши отношения со многими странами этого континента", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин в ближайшее время посетить Латинскую Америку.

https://ria.ru/20230531/mid-1875226125.html

москва

латинская америка

россия

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