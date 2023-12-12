Умеров: вопрос отставки Залужного и изменений в командовании не стоит
Глава Минобороны Украины Умеров опроверг отставку Залужного
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei KholodilinРустем Умеров
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei Kholodilin
Рустем Умеров. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что вопрос отставки главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного или кадровых изменений в военном командовании на данный момент не стоит.
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в офисе Владимира Зеленского сообщило, что вопрос отставки Залужного может перерасти из гипотетической в практическую плоскость, при этом его не собираются менять на командующего сухопутными войсками Александра Сырского.
Как отмечает украинский телеканал "Общественное", Умеров ответил на вопрос, планируется ли отставка Залужного или кадровые изменения в командовании украинских войск.
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"В военном руководстве всегда есть переходные вещи, которые были до меня и с которыми я очень открыт к обществу и своим коллегам отношусь. В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, его раскручивают и внешне, и внутренне... Я всегда шучу по этому вопросу с Валерием Федоровичем (Залужным – ред.), говорю: "кто на этот раз тебя увольняет?", - приводит ответ Умерова телеканал "Общественное" на своем сайте.
Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что пользующийся популярностью Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за отсутствие плана продолжения боевых действий и провал контрнаступления. Она заявляла, что главком ВСУ не представил никакого плана действий на следующий год, "такое руководство должно уйти".