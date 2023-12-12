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Умеров: вопрос отставки Залужного и изменений в командовании не стоит - РИА Новости, 12.12.2023
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21:06 12.12.2023 (обновлено: 22:24 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/otstavka-1915411993.html
Умеров: вопрос отставки Залужного и изменений в командовании не стоит
Умеров: вопрос отставки Залужного и изменений в командовании не стоит - РИА Новости, 12.12.2023
Умеров: вопрос отставки Залужного и изменений в командовании не стоит
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что вопрос отставки главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного или кадровых изменений в военном... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T21:06
2023-12-12T22:24
украина
валерий залужный
владимир зеленский
рустем умеров
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что вопрос отставки главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного или кадровых изменений в военном командовании на данный момент не стоит. Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в офисе Владимира Зеленского сообщило, что вопрос отставки Залужного может перерасти из гипотетической в практическую плоскость, при этом его не собираются менять на командующего сухопутными войсками Александра Сырского. Как отмечает украинский телеканал "Общественное", Умеров ответил на вопрос, планируется ли отставка Залужного или кадровые изменения в командовании украинских войск. "В военном руководстве всегда есть переходные вещи, которые были до меня и с которыми я очень открыт к обществу и своим коллегам отношусь. В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, его раскручивают и внешне, и внутренне... Я всегда шучу по этому вопросу с Валерием Федоровичем (Залужным – ред.), говорю: "кто на этот раз тебя увольняет?", - приводит ответ Умерова телеканал "Общественное" на своем сайте. Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что пользующийся популярностью Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за отсутствие плана продолжения боевых действий и провал контрнаступления. Она заявляла, что главком ВСУ не представил никакого плана действий на следующий год, "такое руководство должно уйти".
https://ria.ru/20231212/poseschenie-1915391606.html
https://ria.ru/20231204/vstrecha-1913742397.html
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украина, валерий залужный, владимир зеленский, рустем умеров, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Умеров: вопрос отставки Залужного и изменений в командовании не стоит

Глава Минобороны Украины Умеров опроверг отставку Залужного

© AP Photo / BelTA Pool/Sergei KholodilinРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei Kholodilin
Рустем Умеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что вопрос отставки главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного или кадровых изменений в военном командовании на данный момент не стоит.
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в офисе Владимира Зеленского сообщило, что вопрос отставки Залужного может перерасти из гипотетической в практическую плоскость, при этом его не собираются менять на командующего сухопутными войсками Александра Сырского.
Министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили позиции воинов на Восточном направлении
Залужный и Умеров посетили позиции ВСУ на восточном направлении
Вчера, 18:58
Как отмечает украинский телеканал "Общественное", Умеров ответил на вопрос, планируется ли отставка Залужного или кадровые изменения в командовании украинских войск.
«
"В военном руководстве всегда есть переходные вещи, которые были до меня и с которыми я очень открыт к обществу и своим коллегам отношусь. В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, его раскручивают и внешне, и внутренне... Я всегда шучу по этому вопросу с Валерием Федоровичем (Залужным – ред.), говорю: "кто на этот раз тебя увольняет?", - приводит ответ Умерова телеканал "Общественное" на своем сайте.
Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что пользующийся популярностью Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за отсутствие плана продолжения боевых действий и провал контрнаступления. Она заявляла, что главком ВСУ не представил никакого плана действий на следующий год, "такое руководство должно уйти".
Рустем Умеров
Умеров сообщил о встрече со Столтенбергом и о шагах Киева к членству в НАТО
4 декабря, 20:16
 
УкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийРустем УмеровВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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