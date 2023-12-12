https://ria.ru/20231212/otnosheniya-1915271150.html

В Кремле высказались за развитие отношений с Аргентиной

В Кремле высказались за развитие отношений с Аргентиной - РИА Новости, 12.12.2023

В Кремле высказались за развитие отношений с Аргентиной

Россия заинтересована в развитии отношений с Аргентиной, противоречивые заявления оттуда, звучавшие в ходе предвыборной кампании, корректируются, заявил... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:23

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2023-12-12T12:33

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аргентина

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии отношений с Аргентиной, противоречивые заявления оттуда, звучавшие в ходе предвыборной кампании, корректируются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что со многими странами у нас есть общие интересы в плане участия в интеграционных процессах, в том числе и с Аргентиной. Мы знаем, что звучали противоречивые заявления из Буэнос-Айреса до выборов, сейчас они корректируются. Мы допускаем, что Аргентина может развивать свои отношения с другими третьими странами, это суверенная страна и это ее суверенное право. До тех пор, пока это непосредственно не вредит нашим интересам", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как видят в Кремле будущие отношения с Аргентиной, особенно после заявлений о поддержке Украины.Он добавил, что Россия намерена концентрироваться на общих интересах с Аргентиной, поэтому страна заинтересована в том, чтобы развивать двусторонние отношения.

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россия, аргентина, в мире