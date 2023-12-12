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"Получите, распишитесь". Зачем придумали открытки
"Получите, распишитесь". Зачем придумали открытки - РИА Новости, 12.12.2023
"Получите, распишитесь". Зачем придумали открытки
Привычные нам открытки появились только в 19 веке — благодаря Франко-прусской войне. За пару веков их внешний вид, форма и конструкция не раз менялись. Как из невзрачного клочка картона открытка стала ценным произведением искусства, зачем на них размещали фотографии катастроф и выживут ли поздравительные карточки после появления нейросетей.
2023-12-12T14:00
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"Получите, распишитесь". Зачем придумали открытки
Привычные нам открытки появились только в 19 веке — благодаря Франко-прусской войне. За пару веков их внешний вид, форма и конструкция не раз менялись. Как из невзрачного клочка картона открытка стала ценным произведением искусства, зачем на них размещали фотографии катастроф и выживут ли поздравительные карточки после появления нейросетей.
audio/mpeg
"Получите, распишитесь". Зачем придумали открытки
Привычные нам открытки появились только в 19 веке — благодаря Франко-прусской войне. За пару веков их внешний вид, форма и конструкция не раз менялись. Как из невзрачного клочка картона открытка стала ценным произведением искусства, зачем на них размещали фотографии катастроф и выживут ли поздравительные карточки после появления нейросетей.
audio/mpeg
Эксперты эпизода — хранитель фонда открыток РГБ Анна Савельева и хранитель рукописей РГБ Анна Родионова.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Анастасия КудрявцеваЗвукорежиссер: Андрей Темнов
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подкаст, новый год, аудио
Истории.doc, Подкаст, Новый год
"Получите, распишитесь". Зачем придумали открытки
Привычные нам открытки появились только в 19 веке — благодаря Франко-прусской войне. За пару веков их внешний вид, форма и конструкция не раз менялись. Как из невзрачного клочка картона открытка стала ценным произведением искусства, зачем на них размещали фотографии катастроф и выживут ли поздравительные карточки после появления нейросетей.