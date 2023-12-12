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Ослеп моментально. Разведчик раскрыл, как Россия отключила супероружие США - РИА Новости, 12.12.2023
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22:15 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/oruzhie-1915417775.html
Ослеп моментально. Разведчик раскрыл, как Россия отключила супероружие США
Ослеп моментально. Разведчик раскрыл, как Россия отключила супероружие США - РИА Новости, 12.12.2023
Ослеп моментально. Разведчик раскрыл, как Россия отключила супероружие США
Российские средства радиоэлектронной борьбы "отключили" одно из самых мощных средств наблюдения США, которым пытались просканировать Крым, заявил бывший... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T22:15
2023-12-12T22:15
политика
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скотт риттер
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские средства радиоэлектронной борьбы "отключили" одно из самых мощных средств наблюдения США, которым пытались просканировать Крым, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.По словам эксперта, у Пентагона есть специальные радары, способные с достаточной детализацией просканировать наблюдаемую поверхность Земли."США не делятся этой технологией даже с самыми близкими союзниками. &lt;…&gt; И когда они попытались заснять территорию Крыма, все отключилось. Напомню, что это радар, облака не мешают. Почему они ничего не увидели? Потому что Россия знала частоту радара, и она заблокировала ту область, которую пытались заснять Штаты", — рассказал эксперт.Он уточнил, что российские военные способны создать защитный зонтик на территории, где происходит важное сражение. Средства радиоэлектронной борьбы глушат сигналы дронов и других электронных приспособлений противника. Это своего рода цифровой "Железный купол" (Digital Iron Dome), заявил Риттер, сравнив российские РЭБ с израильской системой противоракетной обороны.Западные военные эксперты неоднократно отмечали результативность российских систем радиоэлектронной борьбы. Так, экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отечественные РЭБ обладают колоссальными возможностями по подавлению электроники ВСУ.
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политика, россия, сша, земля, скотт риттер, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Политика, Россия, США, Земля, Скотт Риттер, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Ослеп моментально. Разведчик раскрыл, как Россия отключила супероружие США

Экс-разведчик Риттер: Россия отключила мощное средство наблюдения США над Крымом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские средства радиоэлектронной борьбы "отключили" одно из самых мощных средств наблюдения США, которым пытались просканировать Крым, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
По словам эксперта, у Пентагона есть специальные радары, способные с достаточной детализацией просканировать наблюдаемую поверхность Земли.
«
"США не делятся этой технологией даже с самыми близкими союзниками. <…> И когда они попытались заснять территорию Крыма, все отключилось. Напомню, что это радар, облака не мешают. Почему они ничего не увидели? Потому что Россия знала частоту радара, и она заблокировала ту область, которую пытались заснять Штаты", — рассказал эксперт.
Он уточнил, что российские военные способны создать защитный зонтик на территории, где происходит важное сражение. Средства радиоэлектронной борьбы глушат сигналы дронов и других электронных приспособлений противника. Это своего рода цифровой "Железный купол" (Digital Iron Dome), заявил Риттер, сравнив российские РЭБ с израильской системой противоракетной обороны.
Западные военные эксперты неоднократно отмечали результативность российских систем радиоэлектронной борьбы. Так, экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отечественные РЭБ обладают колоссальными возможностями по подавлению электроники ВСУ.
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