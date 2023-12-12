https://ria.ru/20231212/oruzhie-1915417775.html

Ослеп моментально. Разведчик раскрыл, как Россия отключила супероружие США

Ослеп моментально. Разведчик раскрыл, как Россия отключила супероружие США - РИА Новости, 12.12.2023

Ослеп моментально. Разведчик раскрыл, как Россия отключила супероружие США

Российские средства радиоэлектронной борьбы "отключили" одно из самых мощных средств наблюдения США, которым пытались просканировать Крым, заявил бывший... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T22:15

2023-12-12T22:15

2023-12-12T22:15

политика

россия

сша

земля

скотт риттер

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778839488_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_c656ca10873b41ce8ec5b89976192358.jpg

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские средства радиоэлектронной борьбы "отключили" одно из самых мощных средств наблюдения США, которым пытались просканировать Крым, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.По словам эксперта, у Пентагона есть специальные радары, способные с достаточной детализацией просканировать наблюдаемую поверхность Земли."США не делятся этой технологией даже с самыми близкими союзниками. <…> И когда они попытались заснять территорию Крыма, все отключилось. Напомню, что это радар, облака не мешают. Почему они ничего не увидели? Потому что Россия знала частоту радара, и она заблокировала ту область, которую пытались заснять Штаты", — рассказал эксперт.Он уточнил, что российские военные способны создать защитный зонтик на территории, где происходит важное сражение. Средства радиоэлектронной борьбы глушат сигналы дронов и других электронных приспособлений противника. Это своего рода цифровой "Железный купол" (Digital Iron Dome), заявил Риттер, сравнив российские РЭБ с израильской системой противоракетной обороны.Западные военные эксперты неоднократно отмечали результативность российских систем радиоэлектронной борьбы. Так, экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отечественные РЭБ обладают колоссальными возможностями по подавлению электроники ВСУ.

https://ria.ru/20231212/vsu-1915404771.html

россия

сша

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, сша, земля, скотт риттер, министерство обороны сша, вооруженные силы украины