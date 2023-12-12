https://ria.ru/20231212/oruzhie-1915221934.html

"Впереди нас": в США раскрыли, в чем Россия превосходит Соединенные Штаты

"Впереди нас": в США раскрыли, в чем Россия превосходит Соединенные Штаты - РИА Новости, 12.12.2023

"Впереди нас": в США раскрыли, в чем Россия превосходит Соединенные Штаты

Российское ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты превосходят американские аналоги, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами, выступая на предвыборном... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T09:12

2023-12-12T09:12

2023-12-12T10:39

россия

сша

нью-гэмпшир

вивек рамасвами

николай патрушев

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российское ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты превосходят американские аналоги, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами, выступая на предвыборном мероприятии в штате Нью-Гэмпшир."У России ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты лучше, чем у нас", — отметил он.Рамасвами подчеркнул, что главной угрозой для США стал союз России и Китая, а, финансируя Украину, Белый дом делает этот альянс только крепче. Кроме того, добавил он, Киев уже получил большое количество средств, но так ничего и не смог добиться, поэтому дальнейшая помощь просто бессмысленна.Ранее в ноябре секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия Москва опередила конкурентов в этой сфере. Он подчеркнул, что Россия обладает уникальными стратегическими вооружениями, в том числе гиперзвуковым оружием, "гарантирующим безопасность на десятилетия вперед".

https://ria.ru/20231211/triumf-1915111963.html

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россия

сша

нью-гэмпшир

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россия, сша, нью-гэмпшир, вивек рамасвами, николай патрушев