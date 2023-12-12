https://ria.ru/20231212/opros-1915341439.html
Около 40 процентов европейцев не хотят расширения ЕС, показал опрос
Около 40 процентов европейцев не хотят расширения ЕС, показал опрос - РИА Новости, 12.12.2023
Около 40 процентов европейцев не хотят расширения ЕС, показал опрос
Около 40% европейцев в шести странах считают, что Евросоюзу сейчас не стоит принимать новых членов, часть опасается проблем с безопасностью и экономикой в... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T16:07
2023-12-12T16:07
2023-12-12T16:11
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Около 40% европейцев в шести странах считают, что Евросоюзу сейчас не стоит принимать новых членов, часть опасается проблем с безопасностью и экономикой в случае вступления Украины, следует из опроса, проведенного исследовательскими компаниями YouGov и Datapraxis для Европейского совета по международным отношениям (ECFR). Согласно результатам опроса, против расширения ЕС в ближайшее время выступают 37% опрошенных. Принятие новых стран в состав ЕС прямо сейчас поддерживают 35% респондентов, в то время как 13% не знают, а 15% респондентов безразличны к проблеме. По данным опроса, 45% респондентов уверены, что вступление Украины будет иметь негативное влияние на безопасность ЕС, а 39% убеждены, что членство Украины неблагоприятно скажется на безопасности их собственной страны. Многие также считают, что принятие Украины в ЕС не принесет никакой экономической пользы. Менее опасным считают вступление стран Западных Балкан. Меньше всего Украину ждут в Австрии и Германии - 52% и 39% респондентов соответственно высказались против вступления Украины в ЕС. В Дании (50%) и Польше (47%), напротив, наибольшее число опрошенных поддерживают инициативу. Как отмечают исследователи, европейцы "прохладно" относятся к перспективе вступления в ЕС других стран - менее 30% всех опрошенных поддерживают вступление Албании, Боснии и Герцеговины, Грузии, Молдавии, Черногории, Северной Македонии и Сербии. Наименее благожелательно европейцы относятся к перспективе вступления в ЕС Турции - 51% выступают против. При этом вступление Молдавии и Черногории больше поддерживают, чем противятся ему. Опрос проводился 7-19 ноября онлайн среди 6153 совершеннолетних жителей шести стран ЕС - Австрии, Дании, Франции, Германии, Польши и Румынии. Статистическая погрешность не приводится. На саммите ЕС 14-15 декабря лидеры стран сообщества будут обсуждать вопрос о начале переговоров по членству в Евросоюзе Украины, Молдавии и предоставлении статуса страны-кандидата в ЕС для Грузии. Кроме того, ускорение процессов присоединения к ЕС ожидает ряд балканских стран, включая Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Черногорию, Сербию. В ноябре Еврокомиссия обнародовала документ о стратегии расширения ЕС до 2023 года и доклады по всем странам-кандидатам и потенциальным кандидатам. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20231212/es-1915268217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, черногория, молдавия, еврокомиссия, евросоюз, в мире – радио sputnik
В мире, Украина, Черногория, Молдавия, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире – Радио Sputnik
Около 40 процентов европейцев не хотят расширения ЕС, показал опрос
Опрос: против расширения ЕС в ближайшее время выступили 37 процентов европейцев
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Около 40% европейцев в шести странах считают, что Евросоюзу сейчас не стоит принимать новых членов, часть опасается проблем с безопасностью и экономикой в случае вступления Украины, следует из опроса, проведенного исследовательскими компаниями YouGov и Datapraxis для Европейского совета по международным отношениям (ECFR).
Согласно результатам опроса, против расширения ЕС в ближайшее время выступают 37% опрошенных. Принятие новых стран в состав ЕС прямо сейчас поддерживают 35% респондентов, в то время как 13% не знают, а 15% респондентов безразличны к проблеме.
По данным опроса, 45% респондентов уверены, что вступление Украины будет иметь негативное влияние на безопасность ЕС, а 39% убеждены, что членство Украины неблагоприятно скажется на безопасности их собственной страны. Многие также считают, что принятие Украины в ЕС не принесет никакой экономической пользы. Менее опасным считают вступление стран Западных Балкан.
Меньше всего Украину ждут в Австрии и Германии - 52% и 39% респондентов соответственно высказались против вступления Украины в ЕС. В Дании (50%) и Польше (47%), напротив, наибольшее число опрошенных поддерживают инициативу.
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Как отмечают исследователи, европейцы "прохладно" относятся к перспективе вступления в ЕС других стран - менее 30% всех опрошенных поддерживают вступление Албании, Боснии и Герцеговины, Грузии, Молдавии, Черногории, Северной Македонии и Сербии. Наименее благожелательно европейцы относятся к перспективе вступления в ЕС Турции - 51% выступают против. При этом вступление Молдавии и Черногории больше поддерживают, чем противятся ему.
Опрос проводился 7-19 ноября онлайн среди 6153 совершеннолетних жителей шести стран ЕС - Австрии, Дании, Франции, Германии, Польши и Румынии. Статистическая погрешность не приводится.
На саммите ЕС 14-15 декабря лидеры стран сообщества будут обсуждать вопрос о начале переговоров по членству в Евросоюзе Украины, Молдавии и предоставлении статуса страны-кандидата в ЕС для Грузии. Кроме того, ускорение процессов присоединения к ЕС ожидает ряд балканских стран, включая Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Черногорию, Сербию.
В ноябре Еврокомиссия обнародовала документ о стратегии расширения ЕС до 2023 года и доклады по всем странам-кандидатам и потенциальным кандидатам.
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Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.