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В Киевской области отключились системы оповещения о тревоге - РИА Новости, 12.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:35 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/opoveschenie-1915386243.html
В Киевской области отключились системы оповещения о тревоге
В Киевской области отключились системы оповещения о тревоге - РИА Новости, 12.12.2023
В Киевской области отключились системы оповещения о тревоге
Точечные отключения системы оповещения о воздушной тревоге произошли в 76 населенных пунктах Киевской области из-за сбоя в работе в сети украинской... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T18:35
2023-12-12T18:35
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
киевская область
борисполь
сумы
руслан кравченко
киевстар
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Точечные отключения системы оповещения о воздушной тревоге произошли в 76 населенных пунктах Киевской области из-за сбоя в работе в сети украинской телеком-компании "Киевстар", сообщил начальник областной военной администрации Руслан Кравченко. Украинский телеканал "Общественное" ранее во вторник сообщал, что в Борисполе в Киевской области временно отключена система оповещения о воздушной тревоге, информировать жителей об опасности будут сотрудники полиции. "Есть точечные отключения системы оповещения в городе Борисполь и еще в 75 населенных пунктах. В населенных пунктах, где есть проблемы с работой системы, будут работать экипажи патрульной полиции и ГСЧС (Госслужба по ЧС – ред.). Они через громкоговорители будут извещать о воздушной опасности", - написал Кравченко в социальной сети Facebook*.По словам Кравченко, полностью система оповещения отключена еще в порядка десяти населенных пунктах. Ранее во вторник украинский телеканал Espreso.tv сообщал о масштабном сбое в работе оператора "Киевстар" - абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. Позднее информацию подтвердили в самой компании-операторе и сообщили, что причиной технического сбоя в работе сети стала "мощная хакерская атака". В частности, были зафиксированы сбои в работе еще одного украинского мобильного оператора Vodafone. В городе Сумы из-за сбоя в сети "Киевстар" не работает оповещение о воздушной тревоге, предупреждать жителей об опасности будут сотрудники патрульной полиции и службы по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, были зафиксированы сбои в работе Государственного сберегательного банка Украины (Ощадбанк). СБУ завела уголовное дело по восьми статьям после масштабного технического сбоя у телеком-компании "Киевстар", сообщал ранее во вторник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Гендиректор "Киевстара" Александр Комаров ранее заявил, что в результате хакерской атаки частично разрушена IT-инфраструктура оператора.
https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html
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в мире, технологии, киевская область, борисполь, сумы, руслан кравченко, киевстар
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Киевская область, Борисполь, Сумы, Руслан Кравченко, Киевстар
В Киевской области отключились системы оповещения о тревоге

В 76 населенных пунктах Киевской области отключены системы оповещения о тревоге

© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Точечные отключения системы оповещения о воздушной тревоге произошли в 76 населенных пунктах Киевской области из-за сбоя в работе в сети украинской телеком-компании "Киевстар", сообщил начальник областной военной администрации Руслан Кравченко.
Украинский телеканал "Общественное" ранее во вторник сообщал, что в Борисполе в Киевской области временно отключена система оповещения о воздушной тревоге, информировать жителей об опасности будут сотрудники полиции.
«
"Есть точечные отключения системы оповещения в городе Борисполь и еще в 75 населенных пунктах. В населенных пунктах, где есть проблемы с работой системы, будут работать экипажи патрульной полиции и ГСЧС (Госслужба по ЧС – ред.). Они через громкоговорители будут извещать о воздушной опасности", - написал Кравченко в социальной сети Facebook*.
По словам Кравченко, полностью система оповещения отключена еще в порядка десяти населенных пунктах.
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Ранее во вторник украинский телеканал Espreso.tv сообщал о масштабном сбое в работе оператора "Киевстар" - абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. Позднее информацию подтвердили в самой компании-операторе и сообщили, что причиной технического сбоя в работе сети стала "мощная хакерская атака". В частности, были зафиксированы сбои в работе еще одного украинского мобильного оператора Vodafone. В городе Сумы из-за сбоя в сети "Киевстар" не работает оповещение о воздушной тревоге, предупреждать жителей об опасности будут сотрудники патрульной полиции и службы по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, были зафиксированы сбои в работе Государственного сберегательного банка Украины (Ощадбанк).
СБУ завела уголовное дело по восьми статьям после масштабного технического сбоя у телеком-компании "Киевстар", сообщал ранее во вторник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Гендиректор "Киевстара" Александр Комаров ранее заявил, что в результате хакерской атаки частично разрушена IT-инфраструктура оператора.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииКиевская областьБориспольСумыРуслан КравченкоКиевстар
 
 
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