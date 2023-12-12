В Киевской области отключились системы оповещения о тревоге
В 76 населенных пунктах Киевской области отключены системы оповещения о тревоге
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Точечные отключения системы оповещения о воздушной тревоге произошли в 76 населенных пунктах Киевской области из-за сбоя в работе в сети украинской телеком-компании "Киевстар", сообщил начальник областной военной администрации Руслан Кравченко.
Украинский телеканал "Общественное" ранее во вторник сообщал, что в Борисполе в Киевской области временно отключена система оповещения о воздушной тревоге, информировать жителей об опасности будут сотрудники полиции.
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"Есть точечные отключения системы оповещения в городе Борисполь и еще в 75 населенных пунктах. В населенных пунктах, где есть проблемы с работой системы, будут работать экипажи патрульной полиции и ГСЧС (Госслужба по ЧС – ред.). Они через громкоговорители будут извещать о воздушной опасности", - написал Кравченко в социальной сети Facebook*.
По словам Кравченко, полностью система оповещения отключена еще в порядка десяти населенных пунктах.
Ранее во вторник украинский телеканал Espreso.tv сообщал о масштабном сбое в работе оператора "Киевстар" - абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. Позднее информацию подтвердили в самой компании-операторе и сообщили, что причиной технического сбоя в работе сети стала "мощная хакерская атака". В частности, были зафиксированы сбои в работе еще одного украинского мобильного оператора Vodafone. В городе Сумы из-за сбоя в сети "Киевстар" не работает оповещение о воздушной тревоге, предупреждать жителей об опасности будут сотрудники патрульной полиции и службы по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, были зафиксированы сбои в работе Государственного сберегательного банка Украины (Ощадбанк).
СБУ завела уголовное дело по восьми статьям после масштабного технического сбоя у телеком-компании "Киевстар", сообщал ранее во вторник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Гендиректор "Киевстара" Александр Комаров ранее заявил, что в результате хакерской атаки частично разрушена IT-инфраструктура оператора.