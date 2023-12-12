https://ria.ru/20231212/opoveschenie-1915386243.html

В Киевской области отключились системы оповещения о тревоге

В Киевской области отключились системы оповещения о тревоге - РИА Новости, 12.12.2023

В Киевской области отключились системы оповещения о тревоге

Точечные отключения системы оповещения о воздушной тревоге произошли в 76 населенных пунктах Киевской области из-за сбоя в работе в сети украинской... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T18:35

2023-12-12T18:35

2023-12-12T18:35

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

киевская область

борисполь

сумы

руслан кравченко

киевстар

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Точечные отключения системы оповещения о воздушной тревоге произошли в 76 населенных пунктах Киевской области из-за сбоя в работе в сети украинской телеком-компании "Киевстар", сообщил начальник областной военной администрации Руслан Кравченко. Украинский телеканал "Общественное" ранее во вторник сообщал, что в Борисполе в Киевской области временно отключена система оповещения о воздушной тревоге, информировать жителей об опасности будут сотрудники полиции. "Есть точечные отключения системы оповещения в городе Борисполь и еще в 75 населенных пунктах. В населенных пунктах, где есть проблемы с работой системы, будут работать экипажи патрульной полиции и ГСЧС (Госслужба по ЧС – ред.). Они через громкоговорители будут извещать о воздушной опасности", - написал Кравченко в социальной сети Facebook*.По словам Кравченко, полностью система оповещения отключена еще в порядка десяти населенных пунктах. Ранее во вторник украинский телеканал Espreso.tv сообщал о масштабном сбое в работе оператора "Киевстар" - абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. Позднее информацию подтвердили в самой компании-операторе и сообщили, что причиной технического сбоя в работе сети стала "мощная хакерская атака". В частности, были зафиксированы сбои в работе еще одного украинского мобильного оператора Vodafone. В городе Сумы из-за сбоя в сети "Киевстар" не работает оповещение о воздушной тревоге, предупреждать жителей об опасности будут сотрудники патрульной полиции и службы по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, были зафиксированы сбои в работе Государственного сберегательного банка Украины (Ощадбанк). СБУ завела уголовное дело по восьми статьям после масштабного технического сбоя у телеком-компании "Киевстар", сообщал ранее во вторник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Гендиректор "Киевстара" Александр Комаров ранее заявил, что в результате хакерской атаки частично разрушена IT-инфраструктура оператора.

https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киевская область

борисполь

сумы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, киевская область, борисполь, сумы, руслан кравченко, киевстар