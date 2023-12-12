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СБУ пришла с обысками в храм канонической УПЦ в Ровно - РИА Новости, 12.12.2023
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Религия
 
12:46 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/obyski-1915281962.html
СБУ пришла с обысками в храм канонической УПЦ в Ровно
СБУ пришла с обысками в храм канонической УПЦ в Ровно - РИА Новости, 12.12.2023
СБУ пришла с обысками в храм канонической УПЦ в Ровно
Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками в Свято-Георгиевское подворье канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщается во вторник в... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:46
2023-12-12T12:46
религия
украина
служба безопасности украины
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками в Свято-Георгиевское подворье канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщается во вторник в Telegram-канале Ровненской епархии УПЦ. "В эти минуты проходят обыски на территории Георгиевского подворья в Ровно. Работники СБУ называют свои действия мерами безопасности", - говорится в сообщении.Другой, более подробной информации епархия пока не приводит. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20231020/upts-1904180479.html
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украина, служба безопасности украины
Религия, Украина, Служба безопасности Украины
СБУ пришла с обысками в храм канонической УПЦ в Ровно

СБУ проводит обыски в Свято-Георгиевском подворье канонической УПЦ в Ровно

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины
Табличка на здании Службы безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками в Свято-Георгиевское подворье канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщается во вторник в Telegram-канале Ровненской епархии УПЦ.
"В эти минуты проходят обыски на территории Георгиевского подворья в Ровно. Работники СБУ называют свои действия мерами безопасности", - говорится в сообщении.
Другой, более подробной информации епархия пока не приводит.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Православный крест - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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