https://ria.ru/20231212/obyski-1915281962.html

СБУ пришла с обысками в храм канонической УПЦ в Ровно

СБУ пришла с обысками в храм канонической УПЦ в Ровно - РИА Новости, 12.12.2023

СБУ пришла с обысками в храм канонической УПЦ в Ровно

Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками в Свято-Георгиевское подворье канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщается во вторник в... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:46

2023-12-12T12:46

2023-12-12T12:46

религия

украина

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками в Свято-Георгиевское подворье канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщается во вторник в Telegram-канале Ровненской епархии УПЦ. "В эти минуты проходят обыски на территории Георгиевского подворья в Ровно. Работники СБУ называют свои действия мерами безопасности", - говорится в сообщении.Другой, более подробной информации епархия пока не приводит. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231020/upts-1904180479.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, служба безопасности украины