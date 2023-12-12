https://ria.ru/20231212/obvinenie-1915395661.html

Жителю Дагестана, устроившему ДТП с восемью погибшими, предъявили обвинение

Жителю Дагестана, устроившему ДТП с восемью погибшими, предъявили обвинение - РИА Новости, 12.12.2023

Жителю Дагестана, устроившему ДТП с восемью погибшими, предъявили обвинение

Следователи в Дагестане предъявили обвинение местному жителю, устроившему автомобильную аварию, в которой погибли восемь человек, сообщили во вторник в... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T19:15

2023-12-12T19:15

2023-12-12T19:15

происшествия

россия

кизлярский район

астрахань

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 12 дек - РИА Новости. Следователи в Дагестане предъявили обвинение местному жителю, устроившему автомобильную аварию, в которой погибли восемь человек, сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. Вечером 21 июня в Кизлярском районе Дагестана произошло ДТП с участием рейсового автобуса "Москва – Хасавюрт", автомобиля Toyota Camry и "Камаза". Восемь человек погибли, пятеро были доставлены в больницу. "Предъявлено окончательное обвинение 32-летнему жителю республики в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 264.1 ("Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию") и п.п. "а", "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, лишенным права управления транспортным средством")", – говорится в сообщении. По данным следствия, 21 июня, около 18.40 мск, на федеральной автодороге Астрахань – Махачкала, не доезжая до села Новокохановское, обвиняемый на автомобиле Toyota Camry выехал на обгон автобуса, который ехал в попутном направлении, в результате чего столкнулся на встречной полосе с "Камазом". От удара грузовик в неуправляемом состоянии выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус. На месте происшествия скончались восемь человек, в том числе двое детей. "В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на окончание предварительного следствия и направление уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного заключения", – добавили в СК. Ранее сообщалось, что водитель Toyota Camry сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, а также будучи лишенным водительских прав за многочисленные нарушения.

https://ria.ru/20231208/devochka-1914656040.html

https://ria.ru/20231208/dtp-1914710544.html

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происшествия, россия, кизлярский район, астрахань, следственный комитет россии (ск рф)