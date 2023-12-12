Рейтинг@Mail.ru
Жителю Дагестана, устроившему ДТП с восемью погибшими, предъявили обвинение - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/obvinenie-1915395661.html
Жителю Дагестана, устроившему ДТП с восемью погибшими, предъявили обвинение
Жителю Дагестана, устроившему ДТП с восемью погибшими, предъявили обвинение - РИА Новости, 12.12.2023
Жителю Дагестана, устроившему ДТП с восемью погибшими, предъявили обвинение
Следователи в Дагестане предъявили обвинение местному жителю, устроившему автомобильную аварию, в которой погибли восемь человек, сообщили во вторник в... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T19:15
2023-12-12T19:15
происшествия
россия
кизлярский район
астрахань
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911148682_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_1fc9b2521ab495e1d5bfebe43d4bc166.jpg
МАХАЧКАЛА, 12 дек - РИА Новости. Следователи в Дагестане предъявили обвинение местному жителю, устроившему автомобильную аварию, в которой погибли восемь человек, сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. Вечером 21 июня в Кизлярском районе Дагестана произошло ДТП с участием рейсового автобуса "Москва – Хасавюрт", автомобиля Toyota Camry и "Камаза". Восемь человек погибли, пятеро были доставлены в больницу. "Предъявлено окончательное обвинение 32-летнему жителю республики в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 264.1 ("Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию") и п.п. "а", "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, лишенным права управления транспортным средством")", – говорится в сообщении. По данным следствия, 21 июня, около 18.40 мск, на федеральной автодороге Астрахань – Махачкала, не доезжая до села Новокохановское, обвиняемый на автомобиле Toyota Camry выехал на обгон автобуса, который ехал в попутном направлении, в результате чего столкнулся на встречной полосе с "Камазом". От удара грузовик в неуправляемом состоянии выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус. На месте происшествия скончались восемь человек, в том числе двое детей. "В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на окончание предварительного следствия и направление уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного заключения", – добавили в СК. Ранее сообщалось, что водитель Toyota Camry сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, а также будучи лишенным водительских прав за многочисленные нарушения.
https://ria.ru/20231208/devochka-1914656040.html
https://ria.ru/20231208/dtp-1914710544.html
россия
кизлярский район
астрахань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911148682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_976fcab4315e954025b72f77ceb174f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, кизлярский район, астрахань, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кизлярский район, Астрахань, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителю Дагестана, устроившему ДТП с восемью погибшими, предъявили обвинение

СК предъявил обвинение дагестанцу, устроившему ДТП с восемью погибшими

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 12 дек - РИА Новости. Следователи в Дагестане предъявили обвинение местному жителю, устроившему автомобильную аварию, в которой погибли восемь человек, сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Вечером 21 июня в Кизлярском районе Дагестана произошло ДТП с участием рейсового автобуса "Москва – Хасавюрт", автомобиля Toyota Camry и "Камаза". Восемь человек погибли, пятеро были доставлены в больницу.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Под Калугой предъявили обвинение фигурантам дела о похищении девочки
8 декабря, 16:39
«
"Предъявлено окончательное обвинение 32-летнему жителю республики в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 264.1 ("Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию") и п.п. "а", "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, лишенным права управления транспортным средством")", – говорится в сообщении.
По данным следствия, 21 июня, около 18.40 мск, на федеральной автодороге АстраханьМахачкала, не доезжая до села Новокохановское, обвиняемый на автомобиле Toyota Camry выехал на обгон автобуса, который ехал в попутном направлении, в результате чего столкнулся на встречной полосе с "Камазом". От удара грузовик в неуправляемом состоянии выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус. На месте происшествия скончались восемь человек, в том числе двое детей.
"В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на окончание предварительного следствия и направление уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного заключения", – добавили в СК.
Ранее сообщалось, что водитель Toyota Camry сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, а также будучи лишенным водительских прав за многочисленные нарушения.
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
В Дагестане из-за ДТП пострадали три дорожных работника
8 декабря, 19:36
 
ПроисшествияРоссияКизлярский районАстраханьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала