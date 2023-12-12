https://ria.ru/20231212/obstrel-1915416036.html

При обстреле Горловки ранен мужчина

При обстреле Горловки ранен мужчина - РИА Новости, 12.12.2023

При обстреле Горловки ранен мужчина

Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, здание онкологического диспансера получило повреждение, сообщили в... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T21:55

2023-12-12T21:55

2023-12-12T21:55

специальная военная операция на украине

горловка

в мире

украина

сцкк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, здание онкологического диспансера получило повреждение, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 12 декабря по состоянию на 21.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): - по улице Свердлова, 6 ранен мужчина 1986 года рождения. Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: Обстрел в 17.40: - Горловский городской онкологический диспансер по проспекту Ленина", - говорится в сообщении представительства.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало, что с 17.40 до 20.00 украинские войска два раза обстреляли Горловку, выпустив по городу в общей сложности четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231212/ukraina-1915186278.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

горловка, в мире, украина, сцкк, донецкая народная республика