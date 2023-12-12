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"Давление колоссально": Зеленскому сообщили о катастрофе по всему фронту
"Давление колоссально": Зеленскому сообщили о катастрофе по всему фронту - РИА Новости, 12.12.2023
"Давление колоссально": Зеленскому сообщили о катастрофе по всему фронту
Вооруженные силы Украины находятся в обороне всей линии фронта, сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T13:04
2023-12-12T13:04
2023-12-12T13:04
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запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Украины находятся в обороне всей линии фронта, сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt."Все видят, что сейчас Украина почти на всех участках фронта ушла в оборону. <…> Давление русских колоссально", — отметил он.Ваннер подчеркнул, что без западной помощи у ВСУ нет шансов выстоять против российской армии. На данный момент, однако, неясно, как долго Запад сможет поддерживать Украину, добавил репортер.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские войска продвинулись на Запорожском направлении. В частности, подразделения российских войск значительно продвинулись вперед северо-восточнее Новопокровки. Как уточнил губернатор, противник несет значительные потери. Балицкий подчеркнул, что военные следят и четко контролируют переброску соединений ВСУ, а также знают все планы противника.
https://ria.ru/20231212/oruzhie-1915221934.html
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в мире, украина, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, welt
В мире, Украина, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Welt
"Давление колоссально": Зеленскому сообщили о катастрофе по всему фронту
Welt: ВСУ ушли в оборону на всех участках фронта