Новое оборудование поступило в две липецкие детские художественные школы
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиНовое оборудование поступило в две липецкие детские художественные школы
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Новое оборудование поступило в две липецкие детские художественные школы
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Новое оборудование закупили в две детские художественной школы Липецка в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
По его словам, детская художественная школа имени В. И. Сурикова в Липецке закупила ноутбуки и графические планшеты, которые будут использоваться для дополнительной общеразвивающей программы "Дизайн". Кроме того, мольберты, софиты, гипсовые головы и геометрические фигуры помогут преподавателям более наглядно преподносить материал ученикам. А занятия на пленэрах станут удобнее благодаря этюдникам и складным стульям.
Артамонов добавил, что новое оснащение появилось и у липецкой художественной школы имени В. С. Сорокина. Обучение по дополнительным предпрофессиональным программам "Дизайн" и "Живопись" теперь проходит по-новому. Для этого были приобретены интерактивные панели, ноутбуки, гончарный круг, учебные пособия и многое другое.
"Национальный проект "Культура" позволяет обновить материально техническую базу школ искусств, тем самым повышает значимость и престиж учебных заведений, и дети получают доступ к ценностям культуры", – сказал Артамонов.