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Новое оборудование поступило в две липецкие детские художественные школы

Новое оборудование поступило в две липецкие детские художественные школы - РИА Новости, 12.12.2023

Новое оборудование поступило в две липецкие детские художественные школы

Новое оборудование закупили в две детские художественной школы Липецка в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T17:24

2023-12-12T17:24

2023-12-12T17:24

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Новое оборудование закупили в две детские художественной школы Липецка в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, детская художественная школа имени В. И. Сурикова в Липецке закупила ноутбуки и графические планшеты, которые будут использоваться для дополнительной общеразвивающей программы "Дизайн". Кроме того, мольберты, софиты, гипсовые головы и геометрические фигуры помогут преподавателям более наглядно преподносить материал ученикам. А занятия на пленэрах станут удобнее благодаря этюдникам и складным стульям. Артамонов добавил, что новое оснащение появилось и у липецкой художественной школы имени В. С. Сорокина. Обучение по дополнительным предпрофессиональным программам "Дизайн" и "Живопись" теперь проходит по-новому. Для этого были приобретены интерактивные панели, ноутбуки, гончарный круг, учебные пособия и многое другое. "Национальный проект "Культура" позволяет обновить материально техническую базу школ искусств, тем самым повышает значимость и престиж учебных заведений, и дети получают доступ к ценностям культуры", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20231103/remont-1907101412.html

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липецк, липецкая область, общество, игорь артамонов, школы, нацпроекты