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Новое оборудование поступило в две липецкие детские художественные школы - РИА Новости, 12.12.2023
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Липецкая область
 
17:24 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/novoe_oborudovanie-1915361731.html
Новое оборудование поступило в две липецкие детские художественные школы
Новое оборудование поступило в две липецкие детские художественные школы - РИА Новости, 12.12.2023
Новое оборудование поступило в две липецкие детские художественные школы
Новое оборудование закупили в две детские художественной школы Липецка в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:24
2023-12-12T17:24
липецкая область
липецк
липецкая область
общество
игорь артамонов
школы
нацпроекты
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Новое оборудование закупили в две детские художественной школы Липецка в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, детская художественная школа имени В. И. Сурикова в Липецке закупила ноутбуки и графические планшеты, которые будут использоваться для дополнительной общеразвивающей программы "Дизайн". Кроме того, мольберты, софиты, гипсовые головы и геометрические фигуры помогут преподавателям более наглядно преподносить материал ученикам. А занятия на пленэрах станут удобнее благодаря этюдникам и складным стульям. Артамонов добавил, что новое оснащение появилось и у липецкой художественной школы имени В. С. Сорокина. Обучение по дополнительным предпрофессиональным программам "Дизайн" и "Живопись" теперь проходит по-новому. Для этого были приобретены интерактивные панели, ноутбуки, гончарный круг, учебные пособия и многое другое. "Национальный проект "Культура" позволяет обновить материально техническую базу школ искусств, тем самым повышает значимость и престиж учебных заведений, и дети получают доступ к ценностям культуры", – сказал Артамонов.
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липецк, липецкая область, общество, игорь артамонов, школы, нацпроекты
Липецкая область, Липецк, Липецкая область, Общество, Игорь Артамонов, Школы, Нацпроекты

Новое оборудование поступило в две липецкие детские художественные школы

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиНовое оборудование поступило в две липецкие детские художественные школы
Новое оборудование поступило в две липецкие детские художественные школы - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Новое оборудование поступило в две липецкие детские художественные школы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Новое оборудование закупили в две детские художественной школы Липецка в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
По его словам, детская художественная школа имени В. И. Сурикова в Липецке закупила ноутбуки и графические планшеты, которые будут использоваться для дополнительной общеразвивающей программы "Дизайн". Кроме того, мольберты, софиты, гипсовые головы и геометрические фигуры помогут преподавателям более наглядно преподносить материал ученикам. А занятия на пленэрах станут удобнее благодаря этюдникам и складным стульям.
Артамонов добавил, что новое оснащение появилось и у липецкой художественной школы имени В. С. Сорокина. Обучение по дополнительным предпрофессиональным программам "Дизайн" и "Живопись" теперь проходит по-новому. Для этого были приобретены интерактивные панели, ноутбуки, гончарный круг, учебные пособия и многое другое.
"Национальный проект "Культура" позволяет обновить материально техническую базу школ искусств, тем самым повышает значимость и престиж учебных заведений, и дети получают доступ к ценностям культуры", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьЛипецкЛипецкая областьОбществоИгорь АртамоновШколыНацпроекты
 
 
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