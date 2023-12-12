https://ria.ru/20231212/nelegaly-1915230431.html

Число нелегальных пересечений границ ЕС стало рекордным за семь лет

Число нелегальных пересечений границ ЕС стало рекордным за семь лет - РИА Новости, 12.12.2023

Число нелегальных пересечений границ ЕС стало рекордным за семь лет

Более 350 тысяч незаконных пересечений границ Европейского союза выявлено за первые 11 месяцев текущего года, сообщает Европейское пограничное агентство... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T10:02

2023-12-12T10:02

2023-12-12T10:02

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ВАРШАВА, 12 дек – РИА Новости. Более 350 тысяч незаконных пересечений границ Европейского союза выявлено за первые 11 месяцев текущего года, сообщает Европейское пограничное агентство (Frontex). "В 2023 году наблюдался значительный рост числа незаконных пересечений границы, которое увеличилось на 17% за первые 11 месяцев и достигло более 355 300. Это число уже превысило общее число за 2022 год, что стало самым высоким значением, зарегистрированным с 2016 года", - говорится в сообщении. По данным Frontex, увеличение было в первую очередь обусловлено количеством прибытий нелегалов через Центральное Средиземноморье, которое остается основным миграционным маршрутом в ЕС и на которое приходится каждый второй случай обнаружения нелегалов на границах ЕС. Тут за первые одиннадцать месяцев 2023 года национальные власти зафиксировали более 152 200 нарушений. Это самый высокий показатель на этом маршруте за этот период с 2016 года. Однако количество ежемесячных обнаружений на этом маршруте в ноябре упало на 24% в месячном исчислении до почти 7 900 случаев. Ситуация на восточно-средиземноморском маршруте также оставалась напряженной: за первые 11 месяцев наблюдался рост почти на 50% по сравнению с прошлым годом, достигнув почти 52 600 обнаружений. На западноафриканском маршруте число незаконных пересечений границ в этом году удвоилось и превысило 32 400. Этот беспрецедентный рост является самым высоким с тех пор, как Frontex начал собирать данные в 2009 году. По прогнозу Frontex, усиление миграционного давления на этом маршруте может сохраниться в ближайшие месяцы, поскольку контрабандисты предлагают более низкие цены для мигрантов, отправляющихся из Ливии и Туниса, на фоне жесткой конкуренции между преступными группировками. В период с января по ноябрь 2023 год на западно-балканском маршруте количество нелегальных пересечений сократилось на 28% до 98 600 случаев. Число незаконных пересечений Ла-Манша с обеих сторон за первые одиннадцать месяцев 2023 года достигло 58 300, что на 14% меньше, чем за тот же период прошлого года. Frontex также обращает внимание на крайнюю опасность нелегальной миграции по морю. Так, в этом году в Средиземноморье пропало более 2 511 человек.

https://ria.ru/20231105/polsha-1907575524.html

https://ria.ru/20231029/germaniya-1905955067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, евросоюз, ливия, тунис (страна), ла-манш