Рейтинг@Mail.ru
Число нелегальных пересечений границ ЕС стало рекордным за семь лет - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/nelegaly-1915230431.html
Число нелегальных пересечений границ ЕС стало рекордным за семь лет
Число нелегальных пересечений границ ЕС стало рекордным за семь лет - РИА Новости, 12.12.2023
Число нелегальных пересечений границ ЕС стало рекордным за семь лет
Более 350 тысяч незаконных пересечений границ Европейского союза выявлено за первые 11 месяцев текущего года, сообщает Европейское пограничное агентство... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T10:02
2023-12-12T10:02
в мире
евросоюз
ливия
тунис (страна)
ла-манш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760742936_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_95e57b62bd699ee9513d7311c81e92ef.jpg
ВАРШАВА, 12 дек – РИА Новости. Более 350 тысяч незаконных пересечений границ Европейского союза выявлено за первые 11 месяцев текущего года, сообщает Европейское пограничное агентство (Frontex). "В 2023 году наблюдался значительный рост числа незаконных пересечений границы, которое увеличилось на 17% за первые 11 месяцев и достигло более 355 300. Это число уже превысило общее число за 2022 год, что стало самым высоким значением, зарегистрированным с 2016 года", - говорится в сообщении. По данным Frontex, увеличение было в первую очередь обусловлено количеством прибытий нелегалов через Центральное Средиземноморье, которое остается основным миграционным маршрутом в ЕС и на которое приходится каждый второй случай обнаружения нелегалов на границах ЕС. Тут за первые одиннадцать месяцев 2023 года национальные власти зафиксировали более 152 200 нарушений. Это самый высокий показатель на этом маршруте за этот период с 2016 года. Однако количество ежемесячных обнаружений на этом маршруте в ноябре упало на 24% в месячном исчислении до почти 7 900 случаев. Ситуация на восточно-средиземноморском маршруте также оставалась напряженной: за первые 11 месяцев наблюдался рост почти на 50% по сравнению с прошлым годом, достигнув почти 52 600 обнаружений. На западноафриканском маршруте число незаконных пересечений границ в этом году удвоилось и превысило 32 400. Этот беспрецедентный рост является самым высоким с тех пор, как Frontex начал собирать данные в 2009 году. По прогнозу Frontex, усиление миграционного давления на этом маршруте может сохраниться в ближайшие месяцы, поскольку контрабандисты предлагают более низкие цены для мигрантов, отправляющихся из Ливии и Туниса, на фоне жесткой конкуренции между преступными группировками. В период с января по ноябрь 2023 год на западно-балканском маршруте количество нелегальных пересечений сократилось на 28% до 98 600 случаев. Число незаконных пересечений Ла-Манша с обеих сторон за первые одиннадцать месяцев 2023 года достигло 58 300, что на 14% меньше, чем за тот же период прошлого года. Frontex также обращает внимание на крайнюю опасность нелегальной миграции по морю. Так, в этом году в Средиземноморье пропало более 2 511 человек.
https://ria.ru/20231105/polsha-1907575524.html
https://ria.ru/20231029/germaniya-1905955067.html
ливия
тунис (страна)
ла-манш
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760742936_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_e5564d9caabf769df0c8f62cd7b72d2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, ливия, тунис (страна), ла-манш
В мире, Евросоюз, Ливия, Тунис (страна), Ла-Манш
Число нелегальных пересечений границ ЕС стало рекордным за семь лет

Число нелегальных пересечений границ ЕС в 2023 году стало рекордным за семь лет

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБеженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов в Польше
Беженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов в Польше - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Беженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 12 дек – РИА Новости. Более 350 тысяч незаконных пересечений границ Европейского союза выявлено за первые 11 месяцев текущего года, сообщает Европейское пограничное агентство (Frontex).
"В 2023 году наблюдался значительный рост числа незаконных пересечений границы, которое увеличилось на 17% за первые 11 месяцев и достигло более 355 300. Это число уже превысило общее число за 2022 год, что стало самым высоким значением, зарегистрированным с 2016 года", - говорится в сообщении.
По данным Frontex, увеличение было в первую очередь обусловлено количеством прибытий нелегалов через Центральное Средиземноморье, которое остается основным миграционным маршрутом в ЕС и на которое приходится каждый второй случай обнаружения нелегалов на границах ЕС. Тут за первые одиннадцать месяцев 2023 года национальные власти зафиксировали более 152 200 нарушений. Это самый высокий показатель на этом маршруте за этот период с 2016 года. Однако количество ежемесячных обнаружений на этом маршруте в ноябре упало на 24% в месячном исчислении до почти 7 900 случаев.
Ситуация на восточно-средиземноморском маршруте также оставалась напряженной: за первые 11 месяцев наблюдался рост почти на 50% по сравнению с прошлым годом, достигнув почти 52 600 обнаружений.
Граница Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Польский солдат ранил мигранта на границе с Белоруссией
5 ноября, 14:16
На западноафриканском маршруте число незаконных пересечений границ в этом году удвоилось и превысило 32 400. Этот беспрецедентный рост является самым высоким с тех пор, как Frontex начал собирать данные в 2009 году. По прогнозу Frontex, усиление миграционного давления на этом маршруте может сохраниться в ближайшие месяцы, поскольку контрабандисты предлагают более низкие цены для мигрантов, отправляющихся из Ливии и Туниса, на фоне жесткой конкуренции между преступными группировками.
В период с января по ноябрь 2023 год на западно-балканском маршруте количество нелегальных пересечений сократилось на 28% до 98 600 случаев. Число незаконных пересечений Ла-Манша с обеих сторон за первые одиннадцать месяцев 2023 года достигло 58 300, что на 14% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Frontex также обращает внимание на крайнюю опасность нелегальной миграции по морю. Так, в этом году в Средиземноморье пропало более 2 511 человек.
Полиция задерживает протестующего во время митинга в Берлине
СМИ в ФРГ выпустили манифест, объясняющий мигрантам, как надо себя вести
29 октября, 12:12
 
В миреЕвросоюзЛивияТунис (страна)Ла-Манш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала