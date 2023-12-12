https://ria.ru/20231212/navalnyy-1915301272.html
Заседание по иску Навального к колонии отложили
Заседание по иску Навального к колонии отложили - РИА Новости, 12.12.2023
Заседание по иску Навального к колонии отложили
Владимирский областной суд отложил до пятницы заседание по апелляции Алексея Навального в рамках его иска к колонии для выяснения его местонахождения, сообщили... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T13:51
2023-12-12T13:51
2023-12-12T13:51
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московский городской суд
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РЯЗАНЬ, 12 дек – РИА Новости. Владимирский областной суд отложил до пятницы заседание по апелляции Алексея Навального в рамках его иска к колонии для выяснения его местонахождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда. Навальный отбывал наказание во Владимирской области, в исправительной колонии №6 строгого режима. В августе этого года решением Мосгорсуда ему назначено 19 лет колонии особого режима. По данным сайта Владимирского областного суда, на 9.00 вторника назначалось заседание по апелляционной жалобе на решение Ковровского районного суда по иску Навального к ИК-6. "Судебное заседание у нас отложилось на 15 декабря, поскольку не удалось обеспечить... участие этого осужденного, Навального, в видеоконференцсвязи. И судебное заседание отложилось для выяснения его местонахождения", - сообщили в суде. После заявлений Госдепа США, который обеспокоили сообщения о "пропаже" Навального, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет "ни намерения, ни возможности" отслеживать пребывание Навального в заключении. По словам Пескова, в Кремле считают "вмешательство кого бы то ни было" в эту ситуацию "недопустимым и невозможным". В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей. В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области. В августе этого года Мосгорсуд на выездном заседании в колонии №6 во Владимирской области признал Навального виновным создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и еще ряде преступлений, назначив 19 колонии особого режима. В сентябре первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным.
https://ria.ru/20231212/navalnyy-1915273163.html
https://ria.ru/20230926/prigovor-1898799215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Заседание по иску Навального к колонии отложили
Заседание по иску Навального к колонии отложили, чтобы выяснить, где он сейчас
РЯЗАНЬ, 12 дек – РИА Новости. Владимирский областной суд отложил до пятницы заседание по апелляции Алексея Навального в рамках его иска к колонии для выяснения его местонахождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
Навальный отбывал наказание во Владимирской области
, в исправительной колонии №6 строгого режима. В августе этого года решением Мосгорсуда
ему назначено 19 лет колонии особого режима.
Кремль не следит за судьбой Навального, заявил Песков
По данным сайта Владимирского областного суда, на 9.00 вторника назначалось заседание по апелляционной жалобе на решение Ковровского районного суда по иску Навального к ИК-6.
"Судебное заседание у нас отложилось на 15 декабря, поскольку не удалось обеспечить... участие этого осужденного, Навального, в видеоконференцсвязи. И судебное заседание отложилось для выяснения его местонахождения", - сообщили в суде.
После заявлений Госдепа США
, который обеспокоили сообщения о "пропаже" Навального, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявил, что у Кремля нет "ни намерения, ни возможности" отслеживать пребывание Навального в заключении. По словам Пескова, в Кремле считают "вмешательство кого бы то ни было" в эту ситуацию "недопустимым и невозможным".
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше
" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы
приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко
- по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
В августе этого года Мосгорсуд на выездном заседании в колонии №6 во Владимирской области признал Навального виновным создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и еще ряде преступлений, назначив 19 колонии особого режима. В сентябре первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным.
Суд отклонил жалобу на приговор Навальному