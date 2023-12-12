Кремль не следит за судьбой Навального, заявил Песков
Песков: Кремлю не известно, где отбывает наказание Навальный
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлексей Навальный во время заседания Московского городского суда
Алексей Навальный во время заседания Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Кремль не имеет ни намерений, ни возможности отслеживать пребывание отбывающего наказание оппозиционера Алексея Навального в заключении, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, мы не имеем ни намерения, ни возможности отслеживать судьбы заключенных и процесс собственно пребывания их в соответствующих учреждениях", - сказал он журналистам на соответствующий вопрос.
Комментируя заявления Вашингтона об обеспокоенности судьбой Навального, Песков заявил, что Навальный признан виновным по закону, какое-либо вмешательство недопустимо, в том числе из США.
"Здесь речь идет об одном из заключенных, который был признан по закону виновным и отбывает причитающийся ему срок. И здесь какое-либо вмешательство кого бы то ни было, включая Соединенные Штаты Америки, мы считаем недопустимым и невозможным", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать сообщения, что официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер выразил озабоченность судьбой Навального, и сообщил, что довел эту обеспокоенность до российского правительства.
Он добавил, что ему о таких сообщениях российскому правительству было неизвестно.
"Возможно, это было по линии министерства иностранных дел передано", - добавил Песков.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.