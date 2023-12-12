Рейтинг@Mail.ru
Кремль не следит за судьбой Навального, заявил Песков - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 12.12.2023 (обновлено: 12:32 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/navalnyy-1915273163.html
Кремль не следит за судьбой Навального, заявил Песков
Кремль не следит за судьбой Навального, заявил Песков - РИА Новости, 12.12.2023
Кремль не следит за судьбой Навального, заявил Песков
Кремль не имеет ни намерений, ни возможности отслеживать пребывание отбывающего наказание оппозиционера Алексея Навального в заключении, сообщил журналистам... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:29
2023-12-12T12:32
алексей навальный
дмитрий песков
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788947409_0:0:3373:1897_1920x0_80_0_0_8a6aad8984d78e789d628e41b3609b1f.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Кремль не имеет ни намерений, ни возможности отслеживать пребывание отбывающего наказание оппозиционера Алексея Навального в заключении, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, мы не имеем ни намерения, ни возможности отслеживать судьбы заключенных и процесс собственно пребывания их в соответствующих учреждениях", - сказал он журналистам на соответствующий вопрос. Комментируя заявления Вашингтона об обеспокоенности судьбой Навального, Песков заявил, что Навальный признан виновным по закону, какое-либо вмешательство недопустимо, в том числе из США."Здесь речь идет об одном из заключенных, который был признан по закону виновным и отбывает причитающийся ему срок. И здесь какое-либо вмешательство кого бы то ни было, включая Соединенные Штаты Америки, мы считаем недопустимым и невозможным", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать сообщения, что официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер выразил озабоченность судьбой Навального, и сообщил, что довел эту обеспокоенность до российского правительства.Он добавил, что ему о таких сообщениях российскому правительству было неизвестно."Возможно, это было по линии министерства иностранных дел передано", - добавил Песков.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей. В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
https://ria.ru/20231116/rosfinmonitoring-1909832317.html
https://ria.ru/20230927/prigovor-1898997806.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788947409_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_32b178707c0f3fa0cafdcc927629099e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей навальный, дмитрий песков, россия, сша
Алексей Навальный, Дмитрий Песков, Россия, США
Кремль не следит за судьбой Навального, заявил Песков

Песков: Кремлю не известно, где отбывает наказание Навальный

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлексей Навальный во время заседания Московского городского суда
Алексей Навальный во время заседания Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Алексей Навальный во время заседания Московского городского суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Кремль не имеет ни намерений, ни возможности отслеживать пребывание отбывающего наказание оппозиционера Алексея Навального в заключении, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, мы не имеем ни намерения, ни возможности отслеживать судьбы заключенных и процесс собственно пребывания их в соответствующих учреждениях", - сказал он журналистам на соответствующий вопрос.
Комментируя заявления Вашингтона об обеспокоенности судьбой Навального, Песков заявил, что Навальный признан виновным по закону, какое-либо вмешательство недопустимо, в том числе из США.
"Здесь речь идет об одном из заключенных, который был признан по закону виновным и отбывает причитающийся ему срок. И здесь какое-либо вмешательство кого бы то ни было, включая Соединенные Штаты Америки, мы считаем недопустимым и невозможным", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать сообщения, что официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер выразил озабоченность судьбой Навального, и сообщил, что довел эту обеспокоенность до российского правительства.
Игорь Сергунин в суде - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Три адвоката Навального внесены в перечень террористов и экстремистов
16 ноября, 14:24
Он добавил, что ему о таких сообщениях российскому правительству было неизвестно.
"Возможно, это было по линии министерства иностранных дел передано", - добавил Песков.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Осужденному за слив сведений о попутчиках Навального смягчили приговор
27 сентября, 16:44
 
Алексей НавальныйДмитрий ПесковРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала