https://ria.ru/20231212/navalnyy-1915273163.html

Кремль не следит за судьбой Навального, заявил Песков

Кремль не следит за судьбой Навального, заявил Песков - РИА Новости, 12.12.2023

Кремль не следит за судьбой Навального, заявил Песков

Кремль не имеет ни намерений, ни возможности отслеживать пребывание отбывающего наказание оппозиционера Алексея Навального в заключении, сообщил журналистам... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:29

2023-12-12T12:29

2023-12-12T12:32

алексей навальный

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Кремль не имеет ни намерений, ни возможности отслеживать пребывание отбывающего наказание оппозиционера Алексея Навального в заключении, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, мы не имеем ни намерения, ни возможности отслеживать судьбы заключенных и процесс собственно пребывания их в соответствующих учреждениях", - сказал он журналистам на соответствующий вопрос. Комментируя заявления Вашингтона об обеспокоенности судьбой Навального, Песков заявил, что Навальный признан виновным по закону, какое-либо вмешательство недопустимо, в том числе из США."Здесь речь идет об одном из заключенных, который был признан по закону виновным и отбывает причитающийся ему срок. И здесь какое-либо вмешательство кого бы то ни было, включая Соединенные Штаты Америки, мы считаем недопустимым и невозможным", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать сообщения, что официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер выразил озабоченность судьбой Навального, и сообщил, что довел эту обеспокоенность до российского правительства.Он добавил, что ему о таких сообщениях российскому правительству было неизвестно."Возможно, это было по линии министерства иностранных дел передано", - добавил Песков.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей. В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.

https://ria.ru/20231116/rosfinmonitoring-1909832317.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алексей навальный, дмитрий песков, россия, сша