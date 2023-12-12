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В России выявили условия естественного восстановления леса
В России выявили условия естественного восстановления леса - РИА Новости, 12.12.2023
В России выявили условия естественного восстановления леса
Рекомендации для поддержания естественной регенерации уникальных остепненных сосновых лесов в таежной зоне предложили ученые ВятГУ. Как отметили в пресс-службе... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T09:00
2023-12-12T09:00
2023-12-12T09:00
наука
наука
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Рекомендации для поддержания естественной регенерации уникальных остепненных сосновых лесов в таежной зоне предложили ученые ВятГУ. Как отметили в пресс-службе университета, разработанная методика позволит ускорить воссоздание остепненных и ландышевых боров и избежать дорогостоящего искусственного восстановления лесных покровов.Специалисты объяснили, что в сосновых лесах (сосняках) со временем ель и береза начинают активный рост и разрушают экологическую нишу. Эти деревья уменьшают световой режим для растений травяно-кустарничкового яруса. Недостаточна инсоляция и для естественного возобновления сосны, поэтому сосняки постепенно превращаются в ельники.Ученые Вятского государственного университета (ВятГУ) разработали комплекс мероприятий для сохранения видового разнообразия остепненных сосновых лесов в таежной зоне, сообщества которых включены в состав памятников природы России."Нашей экспериментальной базой был памятник природы "Медведский бор" (Нолинский район Кировской области) – реликтовый сосновый лес на материковых песчаных дюнах с карстовыми формами рельефа на востоке подзоны хвойно-широколиственных лесов. Дюнный рельеф обусловил разнообразие растительных сообществ на однотипной территории (фитоценозов). В бору представлена вся гамма типов сосновых лесов (от лишайниковых до сфагновых) в окружении широколиственных лесов", – рассказала доцент кафедры биологии и методики обучения биологии ВятГУ Ольга Пересторонина.Она пояснила, что на территории памятника природы выделены три функциональные зоны с дифференцированным режимом лесохозяйственной деятельности.Первая зона особой охраны установлена для сохранения участков естественных сообществ и мониторинга хода смены видов. Вторая – предназначена для осуществления организованного туризма и рекреации. Третья зона выполняет функцию экспериментальной площадки, а также служит для восстановления сообществ исходного типа."В зоне регулируемого лесопользования предлагаем проводить чересполосные постепенные рубки для естественного возобновления сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) с целью сохранения и поддержания остепненных сосняков и сохранения редких видов травяно-кустарничкового яруса, поддержания биоразнообразия региона", – отметила специалист.Она добавила, что в целях содействия естественному лесовосстановлению необходимы следующие мероприятия: проведение рубок лесных насаждений, минерализация поверхности почвы механическими средствами.Также для повышения успешности лесовосстановления необходимо максимально сохранять подпологовый подрост Pinus sylvestris и на вырубках сосняков майниково-брусничных, майниково-черничных и разнотравных возможно применение комбинированного способа лесовосстановления с созданием частичных культур сосны.В дальнейшем коллектив планирует продолжить исследование по возобновлению и состоянию подроста Pinus sylvestris на других территориях с проведенными чересполосными постепенными рубками и в пасеках, а также проводить мониторинговые исследования по состоянию ценопопуляций редких видов травяно-кустарничкового яруса.
https://ria.ru/20231109/nauka-1908171629.html
https://ria.ru/20231108/nauka-1907989752.html
https://ria.ru/20231031/nauka-1906158411.html
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наука, университетская наука, россия, навигатор абитуриента, вятский государственный университет, сосна
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Навигатор абитуриента, Вятский государственный университет, Сосна
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости.
Рекомендации для поддержания естественной регенерации уникальных остепненных сосновых лесов в таежной зоне предложили ученые ВятГУ
. Как отметили в пресс-службе университета, разработанная методика позволит ускорить воссоздание остепненных и ландышевых боров и избежать дорогостоящего искусственного восстановления лесных покровов.
Специалисты объяснили, что в сосновых лесах (сосняках) со временем ель и береза начинают активный рост и разрушают экологическую нишу. Эти деревья уменьшают световой режим для растений травяно-кустарничкового яруса. Недостаточна инсоляция и для естественного возобновления сосны, поэтому сосняки постепенно превращаются в ельники.
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Ученые Вятского государственного университета (ВятГУ) разработали комплекс мероприятий для сохранения видового разнообразия остепненных сосновых лесов в таежной зоне, сообщества которых включены в состав памятников природы России.
«
"Нашей экспериментальной базой был памятник природы "Медведский бор" (Нолинский район Кировской области) – реликтовый сосновый лес на материковых песчаных дюнах с карстовыми формами рельефа на востоке подзоны хвойно-широколиственных лесов. Дюнный рельеф обусловил разнообразие растительных сообществ на однотипной территории (фитоценозов). В бору представлена вся гамма типов сосновых лесов (от лишайниковых до сфагновых) в окружении широколиственных лесов", – рассказала доцент кафедры биологии и методики обучения биологии ВятГУ Ольга Пересторонина.
Она пояснила, что на территории памятника природы выделены три функциональные зоны с дифференцированным режимом лесохозяйственной деятельности.
Первая зона особой охраны установлена для сохранения участков естественных сообществ и мониторинга хода смены видов. Вторая – предназначена для осуществления организованного туризма и рекреации. Третья зона выполняет функцию экспериментальной площадки, а также служит для восстановления сообществ исходного типа.
"В зоне регулируемого лесопользования предлагаем проводить чересполосные постепенные рубки для естественного возобновления сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) с целью сохранения и поддержания остепненных сосняков и сохранения редких видов травяно-кустарничкового яруса, поддержания биоразнообразия региона", – отметила специалист.
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Она добавила, что в целях содействия естественному лесовосстановлению необходимы следующие мероприятия: проведение рубок лесных насаждений, минерализация поверхности почвы механическими средствами.
Также для повышения успешности лесовосстановления необходимо максимально сохранять подпологовый подрост Pinus sylvestris и на вырубках сосняков майниково-брусничных, майниково-черничных и разнотравных возможно применение комбинированного способа лесовосстановления с созданием частичных культур сосны.
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В дальнейшем коллектив планирует продолжить исследование по возобновлению и состоянию подроста Pinus sylvestris на других территориях с проведенными чересполосными постепенными рубками и в пасеках, а также проводить мониторинговые исследования по состоянию ценопопуляций редких видов травяно-кустарничкового яруса.